Los gobiernos de la región, desde México hasta Chile, han comenzado a aplicar gravámenes a las importaciones de bienes de bajo costo con el objetivo de resguardar a las industrias locales frente al aumento de productos procedentes de fábricas chinas. En este escenario, plataformas como Temu, SheIn Group y AliExpress, parte del Grupo Alibaba, se consolidan con fuerza en el e-commerce, aún por detrás de los gigantes MercadoLibre y Amazon, aunque la tendencia apunta a un cambio acelerado en las preferencias de consumo, reporta Bloomberg.

En respuesta a ello, Temu, filial de PPD Holding Inc., está incorporando a proveedores locales para intentar evitar estas medidas. Este año, la compañía abrió su plataforma a vendedores nacionales en México y almacena productos en bodegas locales así como en Colombia, Chile y Perú para apoyar a la industria logística local.

Sin embargo, se debe mencionar que los países latinoamericanos exportadores de commodities tienen poco margen de maniobra para actuar en contra de los intereses chinos debido a su balanza comercial desequilibrada con Pekín, según Evan Ellis, especialista en América Latina del US Army War College, quien sostiene que “la influencia de China proviene de amenazas implícitas de no comprar materias primas importantes o de no conceder préstamos”.

Región ajusta impuestos al e-commerce

En México, el gobierno ha aumentado los aranceles sobre los pequeños paquetes (minimis) procedentes de China y otros países con los que no tiene acuerdos comerciales, pasando del 19% al 33,5%. El aumento tiene por objeto fortalecer las fábricas locales y controlar la reventa ilegal de productos adquiridos a través de plataformas como Temu, según Vidal Llerenas, subsecretario de Economía para Industrias y Comercio.

En Chile las importaciones inferiores a US$41 que están exentas de gravámenes estarán sujetas al impuesto sobre el valor añadido del 19% a partir de octubre. En tanto, Ecuador comenzó en junio a cobrar una tasa de US$20 por paquete en el marco de su régimen de importaciones libres de impuestos de US$1.600 al año.

Mientras que, en Uruguay, el gobierno propondrá gravar con el IVA las compras internacionales por e-commerce con orígenes distintos de EE. UU. en su proyecto de presupuesto quinquenal, según anunció el 20 de agosto el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone.

Limitaciones logísticas

En los puertos de entrada, los esfuerzos de América Latina por controlar el flujo de paquetes se ven a menudo obstaculizados por limitaciones logísticas. La entidad aduanera de Uruguay cuenta con cinco personas para comprobar la documentación y el contenido de los paquetes de Temu en el aeropuerto internacional, cuando se necesitarían al menos 20 para reducir los tiempos de tramitación, que actualmente se miden en semanas, según Roberto Valdivieso, presidente del sindicato que representa a los trabajadores de aduanas.

En los últimos años, Aduanas de Chile ha duplicado con creces el número de empleados que controlan los paquetes de bajo valor, hasta alcanzar unos 40, según Alejandra Arriaza, directora de la entidad, quien duda que el cobro del IVA reduzca el volumen de paquetes. “No esperamos que haya una baja”, afirmó, “sigue siendo muy atractiva la oferta de productos y su precio a pesar del cobro del IVA”.

