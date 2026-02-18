El fuerte incremento de las cancelaciones de itinerarios (blank sailings) por parte de las principales líneas navieras, advertido por el informe Container Capacity Insight de Drewry, ha encendido las alertas en el mercado respecto de un eventual ajuste estructural de capacidad en las principales rutas Este-Oeste. En esa línea, persiste la duda respecto al período posterior al Año Nuevo Lunar: ¿se producirá un repunte de capacidad en marzo? o, ante un mercado débil, ¿las líneas navieras profundizarán los recortes y cancelaciones?

Cancelaciones de itinerario: Responde a factores estacionales

Durante el presente mes se han cancelado un total de 136 recaladas en las rutas Transpacífico, Asia–Europa/Mediterráneo y Transatlántico, cifra que representa un alza de 122% en comparación con el mes anterior. La mayor parte de estas suspensiones se concentra en la ruta Transpacífico, donde las líneas han intensificado el uso de esta herramienta operativa.

El recurso a los blank sailings coincide con la caída estacional de volúmenes asociada a las celebraciones del Año Nuevo Lunar, que este año comenzaron el 17 de febrero. De acuerdo con la evaluación de Drewry, este factor explica buena parte del aumento en las cancelaciones y, de hecho, se proyecta que el número de suspensiones retroceda en marzo.

Las proyecciones indican que los blank sailings se reducirán a aproximadamente 53 en marzo en las principales rutas Este-Oeste, mientras que la capacidad efectiva ofrecida al mercado experimentaría una expansión superior al 20% mes a mes. En términos agregados, pese al elevado número de cancelaciones, la capacidad efectiva total no se contraerá entre el cuarto cuatrimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026.

Demanda moderada

Por el lado de la demanda, los indicadores también apuntan a una moderación. Las importaciones registradas en diciembre en los puertos de Puerto de Los Ángeles y Puerto de Long Beach mostraron caídas interanuales de 8% y 5%, respectivamente. Asimismo, el volumen en la ruta Transpacífico con destino Este se proyecta inferior en el primer trimestre de 2026 respecto del cuarto cuatrimestre de 2025.

En este contexto, la utilización de naves en el Transpacífico Este ya se situaba por debajo del 85% antes de ingresar al tradicionalmente débil primer trimestre. Incluso con los recortes de capacidad observados en febrero, las tarifas spot en el Transpacífico Este y en el eje Asia–Europa continuaron debilitándose, con un descenso semanal del 1% al 12 de febrero, según el World Container Index de Drewry.

Proyecciones

A la luz de estos antecedentes, la consultora concluye que las medidas adoptadas por muchas líneas navieras —aunque puedan resultar disruptivas para ciertos itinerarios— no son desproporcionadas frente al comportamiento actual del mercado y no deberían derivar en una escasez global de capacidad.

Si bien es previsible una menor frecuencia de recaladas en diversos puertos y una persistente volatilidad en los tiempos de tránsito, el análisis sugiere que, por ahora, no existirían fundamentos sólidos para anticipar un desbalance estructural entre oferta y demanda en las principales rutas del comercio contenerizado.

Por otro lado, Xeneta señala que un exceso de oferta en rutas como Lejano Oriente–Europa podría dificultar la recuperación de itinerarios ya afectados por retrasos acumulados. Asimismo, señala que la situación en el Mar Rojo continúa siendo el principal factor geopolítico con capacidad de alterar los equilibrios globales de confiabilidad y capacidad, con impactos que trascienden el eje Lejano Oriente–Europa y repercuten en la arquitectura completa de las redes marítimas.

Con la temporada de contratos a la vuelta de la esquina, el mensaje para dueños de carga y forwarders es claro: el análisis de desempeño a nivel de naviera y puerto será determinante en un entorno donde la volatilidad ha vuelto a instalarse como norma.

Por MundoMaritimo