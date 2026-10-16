El aumento de los fletes marítimos de tanqueros hasta niveles récord todavía no ha provocado cambios generalizados en el transporte marítimo de petróleo y productos refinados. Según un análisis de BRS Tanker, pese al encarecimiento del transporte, las restricciones de oferta y la necesidad de abastecimiento de las refinerías continúan sosteniendo la contratación de buques.

La consultora señala que las tarifas spot de gran parte de los segmentos de tanqueros alcanzaron máximos históricos, situación que también se refleja en los contratos de fletamento por tiempo y en los precios de naves de segunda mano.

Sin embargo, BRS Tanker considera “poco probable que los actuales costos de transporte reduzcan de forma inmediata las importaciones de petróleo, debido a un déficit de oferta estimado en cuatro millones de barriles diarios y a las restricciones existentes en la capacidad mundial de refinación”.

En este contexto, los márgenes de las refinerías se han incrementado por el aumento de los precios de los productos refinados respecto del crudo. Además, algunas refinerías habrían reducido sus inventarios durante los últimos siete meses, lo que mantendría sus necesidades de abastecimiento.

Costos de transporte y rutas entre el Atlántico y Asia

Aunque los datos de seguimiento de buques todavía no muestran cambios generalizados en las rutas comerciales, BRS Tanker identifica presiones sobre los embarques de larga distancia, particularmente aquellos que conectan el Atlántico con Asia.

Como ejemplo, señala que la movilización de crudo desde Estados Unidos hacia Asia mediante un VLCC alcanza aproximadamente US$80 millones por itinerario, equivalentes a US$40 por barril. Este nivel de flete genera expectativas de que parte de las exportaciones estadounidenses pueda redirigirse hacia Europa.

No obstante, los datos preliminares citados por BRS Tanker continúan apuntando a mayores volúmenes de crudo estadounidense destinados a Asia que a Europa durante el periodo analizado.

El encarecimiento del transporte también se refleja en el diferencial entre el crudo físico WTI Houston y el Brent fechado, que alcanza aproximadamente US$37 por barril, frente a unos US$6 antes del inicio del conflicto en Medio Oriente.

Para las refinerías asiáticas, el petróleo de Medio Oriente presenta menores costos de transporte por su proximidad geográfica. Sin embargo, la incertidumbre sobre los suministros que atraviesan el Estrecho de Ormuz mantiene el interés por cargamentos procedentes del Atlántico. BRS destaca especialmente el crudo brasileño, cuyas características son más próximas a determinadas variedades de Medio Oriente que las del petróleo estadounidense.

Mayor utilización de Aframax y Suezmax

Uno de los cambios que ya identifica BRS Tanker corresponde a la transferencia de cargamentos desde tanqueros de mayor capacidad hacia buques más pequeños. La consultora explica que, “bajo las condiciones actuales del mercado, los fletes calculados por tonelada o barril pueden resultar inferiores en buques de menor tamaño. Esto impulsa un aumento de las operaciones de Aframax y Suezmax desde terminales del Atlántico hacia Asia”. Por otra parte, “en el segmento de productos refinados, algunas LR2 también comenzaron a movilizar crudo y productos petroleros pesados”.

BRS Tanker menciona, además, informaciones de mercado sobre una eventual utilización de tanqueros MR para trasladar crudo estadounidense hacia Europa. No obstante, considera que estas operaciones serían poco frecuentes debido a las dificultades logísticas y al aumento de la demanda de MR para productos refinados en el Atlántico.

Transporte de combustibles mantiene sus rutas

En el transporte de productos refinados, BRS Tanker todavía no observa modificaciones relevantes atribuibles al aumento de los fletes. Los cargamentos estadounidenses continúan distribuyéndose hacia distintos mercados mediante tanqueros MR, mientras que las exportaciones de productos desde India mantienen destinos tanto orientales como occidentales.

Esta situación responde, en parte, a que aproximadamente 4,5 millones de barriles diarios de capacidad mundial de refinación permanecen fuera de servicio debido a interrupciones no programadas.

La consultora estima que las necesidades de abastecimiento podrían aumentar con los próximos periodos de mantenimiento de refinerías y el crecimiento estacional de la demanda de calefacción en el hemisferio norte, pese a la liberación de parte de los inventarios de diésel de países del G7.

Por MundoMaritimo