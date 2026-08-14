La Asociación Gremial de Empresarios Camioneros de San Antonio (AGEC) presentó ante la Contraloría General de la República una denuncia para solicitar que se investigue si la Empresa Portuaria San Antonio (EPSA) ha cumplido adecuadamente su deber de fiscalización respecto de sus concesionarios DP World San Antonio y San Antonio Terminal Internacional (STI).

Se trata de la primera presentación de este tipo realizada por el gremio ante el organismo contralor, luego de meses de gestiones, cartas y presentaciones formales relacionadas con las demoras que afectan a los transportistas, particularmente en las operaciones asociadas a DP World San Antonio, y con los problemas derivados del funcionamiento obligatorio del regulador de flujo ASAT.

Según AGEC, uno de los principales problemas corresponde a los extensos tiempos de espera que, a su juicio, se han incorporado como parte habitual de la operación portuaria, pese a sus efectos sobre las empresas de transporte y sus conductores.

LA asociación gremial también cuestiona las esperas que se producen durante el cambio entre el segundo y tercer turno de DP World, asociadas a adecuaciones internas derivadas de la implementación de la Ley de 40 Horas. En este contexto, sostiene que los efectos de esta reorganización terminan siendo absorbidos por transportistas y conductores.

Cuestionamientos al funcionamiento de ASAT

La presentación ante Contraloría pone especial énfasis en la obligación de que los camiones pasen previamente por el regulador de flujo ASAT antes de ingresar a los terminales, incluso cuando cuentan con los requisitos y autorizaciones necesarios para realizar su operación.

De acuerdo con AGEC, este procedimiento ha generado mayores tiempos de espera, costos adicionales y un incremento de las horas de conducción.

El gremio plantea que, cuando un camión se dirige directamente al terminal sin haber pasado previamente por ASAT, el concesionario impide su ingreso y obliga al conductor a regresar al regulador, ubicado aproximadamente a cinco kilómetros del terminal. Esto supone un recorrido adicional cercano a 10 kilómetros entre ida y regreso antes de reiniciar el procedimiento de acceso.

Para AGEC, "un mecanismo destinado a regular el flujo y contribuir a una operación más eficiente no puede terminar aumentando los tiempos, recorridos y costos para los transportistas".

Solicitud de fiscalización a EPSA

El gremio sostiene que la problemática ha sido informada durante meses tanto al concesionario como a EPSA mediante distintas instancias de diálogo, sin que hasta ahora se haya materializado una solución que reduzca sustancialmente los tiempos de operación.

En ese sentido, la denuncia busca determinar si la empresa portuaria estatal ha ejercido adecuadamente sus facultades de fiscalización respecto de sus concesionarios.

Al respecto, AGEC solicita a la Contraloría "determinar si EPSA ha cumplido adecuadamente su deber de fiscalización respecto de sus concesionarios DP World San Antonio y STI". Asimismo, pide establecer si la actuación u omisión de EPSA se ajusta a los principios de legalidad, eficiencia, coordinación y control que rigen la actuación de los órganos del Estado.

En caso de determinarse eventuales incumplimientos, la presentación solicita que se instruyan las medidas o acciones correspondientes para asegurar el correcto ejercicio de las funciones fiscalizadoras y la protección del interés público comprometido en la administración de la infraestructura portuaria estatal.

Por MundoMaritimo