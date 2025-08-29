El Servicio Nacional de Aduanas de Chile ha intensificado su trabajo de inteligencia para enfrentar el crimen organizado transnacional que opera a través del comercio exterior. Así lo señaló su directora nacional, Alejandra Arriaza, quien enfatizó, en conversación con MundoMaritimo que el rol del organismo va más allá de la tradicional recaudación de impuestos, al tener también un papel estratégico en la seguridad nacional.
“Históricamente, Aduanas ha intervenido en el comercio exterior para determinar el pago de impuestos, pero también para combatir tráficos ilícitos. Hoy enfrentamos un escenario en que aproximadamente el 68% del contrabando y tráfico ilícito detectado tiene detrás organizaciones criminales. Se trata de una realidad internacional que debemos combatir en conjunto con otras instituciones”, afirmó Arriaza.
La estrategia de Aduanas ha pasado por fortalecer su estructura organizacional y adoptar modelos de inteligencia para anticipar riesgos y desarticular redes delictivas. “Sobre la base del análisis de riesgos, incorporamos una capa de inteligencia que nos permite determinar el comportamiento de los distintos operadores en el comercio exterior. Buscamos descubrir aquellas organizaciones criminales que utilizan esta plataforma para cometer ilícitos, lo que incluye el análisis no solo del flujo físico y documental, sino también del flujo de dinero”, explicó la directora.
Arriaza destacó que el combate al crimen organizado requiere una mirada amplia de toda la cadena logística. “Todas las operaciones nacen y terminan en un punto, pero involucran múltiples actores, países y procesos. El riesgo no es solo lo que vemos físicamente en la frontera, sino que debemos conocer el proceso completo: la facturación, la producción, el transporte, los operadores involucrados. Eso nos permite definir perfiles de riesgo y detectar amenazas que de otro modo pasarían desapercibidas”, señaló.
Consultada sobre las vulnerabilidades del país en el ámbito portuario, Arriaza subrayó que el desafío es constante debido a la naturaleza dinámica de las organizaciones delictivas. “El cambio en las asociaciones criminales es permanente. Por eso necesitamos sistemas integrados y robustos, con colaboración público-privada y coordinación entre todos los organismos. No podemos mirar solo el metro cuadrado que tenemos frente a nosotros, porque detrás hay cientos de operaciones globales. Hay que integrar sistemas y fortalecer el trabajo conjunto”, apuntó.
La directora aseguró que el fortalecimiento institucional ha arrojado resultados concretos, aunque se trata de un proceso en constante evolución. “Hoy contamos con una infraestructura y una organización que antes no teníamos, lo que nos ha permitido mejorar nuestro nivel de persecución, sanciones y hallazgos. Esto nos da una base sólida para seguir avanzando en el fortalecimiento del servicio”, indicó.
Arriaza insistió en que este trabajo no tiene una meta final, sino que exige innovación y mejora continua. “Estos son programas que empiezan, pero que requieren ajustes permanentes año a año. El crimen organizado es dinámico y sofisticado, por eso nosotros también debemos adaptarnos de forma constante”, enfatizó.
Con el comercio exterior como plataforma clave de la economía nacional, Aduanas busca consolidar un modelo que combina tecnología, cooperación interinstitucional e inteligencia avanzada para prevenir que las redes criminales utilicen el territorio chileno como ruta para ilícitos.
Por MundoMaritimo
