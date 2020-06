Las desvalorizadas acciones preferentes del astillero surcoreano Samsung Heavy industries, compañía altamente endeudada en los últimos años, se dispararon durante junio, luego que anunciara que ganó una orden de construcción de tanqueros de GNL junto con otros constructores navales surcoreanos de parte de Qatar. En tanto, las acciones ordinarias de la compañía, con 630 millones de acciones, ganaron sólo un 8,8% desde que se anunció el trato, informó Bloomberg.

Las acciones preferentes de Samsung Heavy Industries (sólo 115.000 en circulación) tenían una capitalización de mercado de US$54 millones al martes 16 de junio, después de haber subido un 955% este mes, ganando el límite diario casi todos los días desde el 2 de junio, después de hecho el anuncio.

Las acciones preferentes de Samsung Heavy cerraron en US$612 el miércoles 17 de junio, frente a los US$44,87 del 1 de junio. En el mismo período, las acciones ordinarias de Samsung Heavy avanzaron un 30% hasta US$5,34 desde US$4,11. Además, la cotización de las acciones preferentes de Samsung Heavy también se suspendió el 9, el 12 y también el 18 de junio en la bolsa de Seúl después de una subida de 14 veces en 13 sesiones, cuestión absolutamente anormal.

Cabe señalar que las acciones preferentes suelen pagar dividendos más altos que las acciones ordinarias, teniendo los titulares de dichas acciones derecho a recibir dividendos antes que los accionistas ordinarios, pero carecen de derecho a votar en las juntas de accionistas.

"Se puede impulsar las acciones preferentes sólo comprando un pequeño número de acciones. Samsung Heavy no está en una situación que pueda ofrecer pagos a los accionistas por ahora", dijo Lee Hyun-Soo, un analista de Yuanta Securities Korea Co. "Hay poco mérito en tener una acción preferente. No es una situación usual", detalló.

A diferencia de otros países, las acciones preferentes en Corea del Sur suelen ser el objetivo de los inversores minoristas para el comercio a corto plazo, según Jeon Kyungdae, director de inversiones de Macquarie Investment Management Korea.

"Se dirigen a nombres que los inversores profesionales no comercializan, porque es fácil impulsar las acciones que carecen de liquidez. Pero el punto es que este tipo de fenómeno se acelerará por un tiempo porque los inversionistas minoristas están liderando todo el mercado. Y el comportamiento conducirá a una mayor inestabilidad", explicó Kyungdae a Bloomberg.

En este caso, los inversores individuales parecen apostar por la mejora de las finanzas de la empresa que había estado sufriendo por el peso de su deuda, según Park Moo-Hyun, un analista de Hana Financial Investment Co. que cubre la industria de la construcción naval. A finales de marzo, la compañía tenía US$2.980 millones de deuda neta, aumentó desde los US$808 millones dl año anterior antes, dijo.

"La empresa logró sobrevivir gracias al pedido de Qatar", dijo Park. "Los inversores minoristas parecen estar liderando el rally", comentó.

Samsung heavy industries, no ha sido el único beneficiado con los anuncios de Qatar, ya que las acciones de los otros constructores navales surcoreanos, como Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., se cotizaron igualmente mucho más altas de lo habitual.

