El acceso ferroviario al Puerto de Santos fortaleció su capacidad operativa, con la entrega del Centro de Control Operacional Integrado (CCOI) y un conjunto de obras de infraestructura que contaron con aproximadamente US$387 millones en inversiones en la Baixada Santista.
Las obras, entregadas por el Ministerio de Transportes y por MRS Logística, una de las principales concesionarias ferroviarias del país, amplían la capacidad de circulación de los trenes, aumentan la eficiencia de las operaciones ferroviarias y fortalecen el flujo de cargas en el mayor puerto de América Latina. La ceremonia de inauguración contó con la presencia del ministro de Transportes, George Santoro.
"Esta inversión es para mejorar la productividad del Puerto de Santos. Son más cargas movilizadas en menos tiempo dentro de la operación, lo que reduce costos logísticos y aumenta la competitividad de Brasil", afirmó el ministro.
El nuevo CCOI permitirá que las concesionarias MRS, Rumo, VLI y Ferrovia Interna do Porto de Santos (FIPS) planifiquen de forma conjunta la circulación de los trenes que acceden al Puerto de Santos. Se espera que la integración de las operaciones mejore la coordinación entre estas compañías, aumente la eficiencia del tráfico ferroviario y amplíe la capacidad de atención de las operaciones portuarias.
Además de modernizar la red ferroviaria, las inversiones multimillonarias en el sector generaron aproximadamente dos mil empleos directos e indirectos. "El objetivo siempre fue trabajar en sintonía con los demás ferrocarriles para tener trenes de mayor capacidad, mayor eficiencia en el arribo a las terminales y una integración profunda y digital, con la información correcta para mejorar el desempeño de toda la operación", explicó el presidente de MRS Logística, Guilherme Segalla de Mello.
Proyectos entregados
Entre las principales intervenciones destacan la construcción de seis nuevos patios ferroviarios, la modernización de más de 90 kilómetros de vías, la instalación de 126 nuevos aparatos de cambio de vía (AMV) y la incorporación de sistemas de señalización destinados a aumentar la seguridad y la capacidad operativa de la red.
Las obras también prepararon el ferrocarril para la circulación de trenes de hasta 2.400 metros de longitud e incluyeron intervenciones orientadas a la movilidad urbana y a la seguridad, como el viaducto de Cubatão y pasarelas para peatones en Santos y Guarujá. Estas obras forman parte del Plan de Inversiones de MRS para la renovación de la concesión, aprobado por el Ministerio de Transportes, por la Agencia Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) y por los órganos de control.
"Teníamos la certeza de que esa renovación anticipada generaría impactos importantes. Hoy vemos una convivencia armónica entre los diferentes modos de transporte. Es eso lo que se espera de la integración multimodal, y la transformación que el Puerto de Santos ha vivido es un ejemplo de ese proceso", dijo el director general de la ANTT, Guilherme Sampaio.
Inversiones
La conclusión de las obras en la Baixada Santista forma parte de un ciclo de proyectos impulsado por el Ministerio de Transportes para ampliar la capacidad de la red ferroviaria y fortalecer la logística en Brasil. Entre 2023 y 2025, los desembolsos en infraestructura ferroviaria alcanzaron cerca de US$5.900 millones, destinados a iniciativas de modernización, expansión y aumento de la capacidad operativa en distintas regiones del país.
"Estamos analizando la red ferroviaria de forma integrada. Cuando conectamos los puertos, ampliamos las opciones para el transporte de cargas y fortalecemos toda la cadena de exportación brasileña", concluyó Santoro.
La estrategia también contempla nuevos proyectos estructurantes. En ese contexto, el lunes 29 de junio el Ministerio de Transportes firmó un memorando de entendimiento para desarrollar el proyecto del Ferroanel de São Paulo, iniciativa destinada a ampliar la capacidad logística, reducir cuellos de botella operativos y separar la circulación de trenes de carga y de pasajeros en la Región Metropolitana de São Paulo.
Por MundoMaritimo
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