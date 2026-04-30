La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) realizó recientemente el 9° Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos en el Centro de Convenciones de Cartagena, consolidando este evento como uno de los principales espacios de articulación de la cadena logística del país. La instancia reunió a más de 500 participantes entre empresarios, autoridades, académicos y expertos nacionales e internacionales, quienes analizaron los desafíos y oportunidades que enfrentan estas industrias en un entorno global marcado por la incertidumbre y la transformación.

Desde la organización, Carolina Herrera, directora ejecutiva de la Cámara Marítima y Portuaria de la ANDI, realizó una evaluación positiva del encuentro, destacando tanto la convocatoria como la calidad de las discusiones. “El 9° Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos ratifica que Colombia cuenta con un sector comprometido con la competitividad, la inversión y la transformación de su sistema logístico”, afirmó.

Herrera subrayó que la participación fue “altamente representativa”, reflejando el creciente interés de la industria por este tipo de espacios. En ese sentido, señaló que “el evento evidenció el alto interés de la industria por avanzar en soluciones concretas frente a los retos globales del comercio exterior”, en un contexto donde la coordinación entre actores resulta clave.

En el ámbito portuario uno de los aspectos que más valoró fue la calidad del debate. Según Herrera, “el nivel de las exposiciones fue alto, con intervenciones bien estructuradas, visión estratégica y conocimiento técnico”, lo que permitió avanzar desde diagnósticos hacia propuestas orientadas a soluciones. En este ámbito, se abordaron temáticas como la policrisis global, infraestructura, eficiencia operativa, sostenibilidad, multimodalismo, autosuficiencia energética y articulación institucional.

Añadió que los puertos fueron analizados no solo como nodos logísticos, sino como activos estratégicos. “Los puertos son infraestructuras estratégicas, que juegan un rol relevante en la geopolítica mundial, en la economía nacional y su resiliencia es un aspecto cada vez más valorado”, sostuvo.

En esa línea, Herrera enfatizó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado: “El trabajo articulado entre sector público y empresarial es fundamental para consolidar a Colombia como un hub logístico competitivo en la región”, afirmó, destacando que el Congreso no solo genera discusión, sino que impulsa una agenda de acción con proyección futura.

La ejecutiva también planteó una reflexión de fondo sobre el momento que enfrenta el país. “El país tiene una oportunidad única de fortalecer su sistema logístico y portuario, pero esto exige coordinación, decisiones oportunas y una visión de Estado”, señaló. Asimismo, recalcó que estos sectores no son aislados y que más bien “son pilares del desarrollo económico, de la generación de empleo y de la inserción de Colombia en el comercio global”.

Otro elemento que destacó fue la calidad del diálogo público-empresarial y la visión internacional del evento, factores que, según Herrera, permiten alinear al país con las tendencias globales del comercio. A ello sumó el valor del capital humano del sector: “El mayor activo del sector no es solo su infraestructura: es su gente”, sostuvo, y afirmó que el Congreso evidenció la existencia de profesionales altamente calificados y comprometidos con la transformación logística.

Finalmente, confirmó la continuidad del evento: “Con seguridad”, habrá una nueva versión en 2027, subrayando la importancia de mantener este espacio para dar seguimiento a los avances y consolidar una agenda país.

Visiones desde la industria

Tras el evento, entre los distintos participantes surgieron conclusiones que coincidieron con las apreciaciones de Herrera. Carolina Acosta, abogada asociada de Derecho Aduanero y Comercio Internacional en la firma Franco & Abogados Asociados y que participó como moderadora en uno de los paneles. destacó la relevancia de fortalecer la logística portuaria y la estabilidad jurídica: “Los países latinoamericanos y especialmente Colombia, tienen una oportunidad valiosa para fortalecer su posición comercial” y destacó que “la solidez de la logística portuaria y la infraestructura asociada al comercio junto con estabilidad jurídica en las reglas del juego son esenciales para posicionar la competitividad de la región”.

Por su parte, Alexis Rodríguez, especialista internacional en descarbonización marítima Nex Bridge Global advisors y uno de los speakers de la cita puso el foco en la transición energética: “América Latina tiene una ventana única para liderar la transición energética marítima”, aunque advirtió que el éxito dependerá de la evolución de los puertos hacia plataformas energéticas integradas.

En materia de sostenibilidad, Ervin Vargas, Technical Director MTCC-Latin America y catedrático de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, quien fue uno de los ponentes del congreso, señaló que “la sostenibilidad en el sector marítimo requiere más que tecnología; exige una visión común”, destacando la importancia de las alianzas para acelerar la descarbonización.

Desde la perspectiva tecnológica, Salvador Alcón, encargado de Desarrollo de Negocio en América Latina, Infoport, valoró el evento como una instancia clave para conocer tendencias: “Es algo que va más allá del networking, las ponencias son enriquecedoras y están llenas de insights claves”.

Finalmente, Víctor Gallardo, Managing Director, MundoMaritimo, resaltó el valor del encuentro para comprender los desafíos regionales: “Ha sido un verdadero agrado participar en este encuentro de alto nivel liderado por la ANDI en calidad de Media Partner Internacional. La oportunidad de interactuar directamente con la comunidad logística y portuaria nos permite entender mejor los retos actuales de competitividad y desarrollo en la región”.

Por MundoMaritimo