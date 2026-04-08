El próximo 22 y 23 de abril, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, llevará a cabo el 9° Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos en el Centro de Convenciones de Cartagena. El encuentro, en el que MundoMaritimo participará como media partner, se ha consolidado como uno de los principales espacios de articulación entre los actores de la cadena logística del país sudamericano a nivel nacional e internacional.
Como en sus versiones anteriores, el congreso convocará a empresarios, consultores, académicos, autoridades del Gobierno Nacional y representantes de los sectores de logística, zonas francas y puertos, quienes analizarán los desafíos y oportunidades que enfrentan estas industrias en un entorno global en constante transformación y presión.
En esta edición, el evento pondrá especial énfasis en temáticas de vanguardia vinculadas con la geopolítica internacional, la nueva configuración del comercio mundial y el posicionamiento de Colombia en este escenario, con el propósito de trazar una hoja de ruta con propuestas y recomendaciones concretas para los próximos año Asimismo, se abrirán espacios de diálogo con senadores y representantes, proyectando la discusión legislativa hacia proyectos determinantes para el comercio internacional en el período 2026-2030.
El programa contempla un análisis detallado de las tendencias globales en logística, incluyendo pronósticos sobre el movimiento de contenedores y su impacto en el país. También se abordarán las oportunidades de atracción de inversión a través de zonas francas, el rol de la tecnología en la transformación de las operaciones de comercio exterior y los procesos logísticos y los aportes de estos sectores al desarrollo de proyectos estratégicos para Colombia.
El congreso reunirá a especialistas colombianos e internacionales, líderes empresariales, académicos y analistas, quienes compartirán perspectivas y experiencias orientadas a la construcción de una agenda de desarrollo para los próximos años, con foco en la competitividad, sostenibilidad y eficiencia del sistema logístico-portuario.
Programa general
El miércoles 22 de abril las actividades comenzarán a las 7.30 horas con el registro de los asistentes y la apertura de una muestra comercial, para luego, a partir de las 9.00 horas, dar paso a las conferencias que se desarrollarán en forma simultánea en los salones dedicados a logística, zonas francas y puertos, las que contarán con la intervención de importantes representantes del sector y exponentes sobre la actualidad de cada sector.
Tras el almuerzo, desde las 14.15 hasta las 18.15 horas, se desarrollará la Sesión Plenaria, donde destacará la presentación de Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, a lo que seguirán consecutivamente las conferencias: “Reconfiguración del comercio mundial”; “Colombia en el comercio global” y “Arquitectura del cambio de datos, encadenamientos y habilidades para descarbonizar el transporte”, para concluir con el desarrollo de un panel de congresistas.
En la jornada del 23 de abril, las conferencias tendrán lugar a partir de las 8.30, en los salones ya indicados, y se extenderán hasta pasado el mediodía.
Plataforma clave
Además de su contenido técnico, se debe destacar que este evento se posiciona como una plataforma clave para la generación de redes, el intercambio de conocimiento y la concreción de oportunidades de negocio, favoreciendo la creación de alianzas estratégicas entre los distintos actores del ecosistema.
De esta forma, el 9° Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos se proyecta como un espacio fundamental para anticipar tendencias, fortalecer la integración sectorial y contribuir al crecimiento económico del país.
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