La industria marítima entra a 2026 tras uno de los períodos más transformadores del comercio global en décadas. Si bien el intercambio de bienes mostró resiliencia durante 2025, el escenario que se perfila para este nuevo año está cargado de incertidumbres que podrían afectar la estabilidad de las cadenas de suministro y la evolución de la demanda naviera, proyecta Bloomberg.
Durante 2025, los volúmenes globales de contenedores lograron crecer pese a la escalada arancelaria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Datos citados por el analista John McCown indican que en octubre los volúmenes mundiales aumentaron 2,1% interanual. Sin embargo, bajo ese desempeño agregado se esconden cambios relevantes: mientras las importaciones hacia EE. UU. cayeron 8%, África, Medio Oriente, América Latina e India registraron expansiones robustas.
“Las cadenas de suministro mundiales de contenedores ya han comenzado a adaptarse y a reconfigurar los patrones comerciales”, escribió McCown. Tras un fuerte aumento de 15,2% en las importaciones estadounidenses en 2024, el contraste con 2025 es marcado. En esa línea, el analista anticipa que, si 2025 fue “el año de los aranceles”, 2026 será “el año de las consecuencias de los aranceles”.
Uno de los focos de atención para el próximo año será la revisión del acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México (USMCA). El proceso, que se inicia a seis años de su entrada en vigor, abre un terreno inexplorado. El representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, señaló que “muchos actores expresaron su apoyo al USMCA y muchos pidieron explícitamente que el acuerdo se extienda”, aunque “prácticamente todos también solicitaron algún tipo de mejora”. Para el sector marítimo, eventuales cambios en las reglas de origen, aranceles o flujos intrarregionales podrían alterar patrones de carga en uno de los corredores comerciales más relevantes del mundo.
En el plano operativo, 2026 podría traer dos shocks simultáneos. El primero sería el eventual retorno masivo de los buques al Mar Rojo y al Canal de Suez, tras dos años de desvíos por el sur de África. Aunque algunas líneas navieras ya han reanudado tránsitos limitados, una normalización total podría generar un exceso de oferta. Según Lars Jensen, CEO de Vespucci Maritime, esto “inundaría el mercado con mucha más capacidad” y provocaría “enormes problemas de congestión portuaria en Europa”.
El segundo factor sería de demanda. Si la economía estadounidense acelera como anticipa la administración Trump, impulsada por inversiones y menores tasas de interés, un proceso de reposición de inventarios podría “desbordar la capacidad de respuesta de la industria naviera”, advierte Jensen.
A ello se suma la fragilidad de los acuerdos comerciales alcanzados por Washington en 2025. Se trata de pactos sin mecanismos tradicionales de cumplimiento y, en el caso de China, solo de una tregua anual. Esto alimenta el riesgo de que algunos compromisos se debiliten bajo presiones geopolíticas. Jamieson Greer, Representante de la Oficina Comercial de Estados Unidos (USTR), ya anticipó que las negociaciones con la Unión Europea e India seguirán siendo conflictivas y podrían extenderse durante 2026.
Finalmente, otro gran factor de incertidumbre es un fallo pendiente de la Corte Suprema de EE. UU. sobre la legalidad de los aranceles “recíprocos” impuestos por Trump. Los mercados apuestan mayoritariamente a una derrota del gobierno, lo que obligaría a buscar nuevas vías para sostener la política arancelaria. Consultado sobre si 2026 será más tranquilo en este frente, Greer fue cauto: “Esa es una pregunta para el presidente Trump”.
Para la industria marítima, el mensaje es claro: 2026 no será un año de normalización plena, sino de adaptación continua a un comercio global más fragmentado, inestable y políticamente condicionado.
Por MundoMaritimo
