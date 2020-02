Las asociaciones europeas que representan a proveedores de servicios logísticos, autoridades portuarias marítimas y fluviales, expedidores, vías navegables interiores, operadores de transporte combinado, operadores de transporte de bienes por ferrocarril, operadores portuarios y operadores de terminales, fabricantes de equipos marinos y los astilleros, rweiteraron su apoyo al "Green Deal" europeo y creen que puede ser una oportunidad para Europa, en particular si permite que las industrias de la UE se beneficien de una "nueva estrategia de crecimiento" que impulse su competitividad al tiempo que se haga más sostenible. Esa ambición debería alcanzarse preservando al mismo tiempo la igualdad de condiciones con otras regiones del mundo, manifestaron.

La "Green Deal", presentado por la Comisión Europea es un ambicioso paquete de medidas que debe permitir que las empresas y los ciudadanos europeos se beneficien de una transición ecológica sostenible. Establece objetivos muy ambiciosos para la Unión Europea y envía un fuerte mensaje al resto del mundo en relación con la ambición de Europa de reducir las emisiones por lo menos en un 50% para 2030 y de transformar su economía para que sea carbono neutral para 2050.

Las asociaciones sostienen que el sector del transporte de la UE debe seguir siendo un factor clave para el comercio sostenible y el crecimiento económico. Por lo tanto, debe recibir apoyo en su esfuerzo por hacer frente a la transición energética y seguir siendo una prioridad fundamental para los encargados de la formulación de políticas y los Estados miembros.

Estiman que el éxito del "Green Deal" dependerá del marco reglamentario y los instrumentos financieros que se movilicen para apoyar la innovación y la aplicación de las medidas propuestas. La seguridad jurídica de las inversiones privadas, así como el estímulo financiero de los "pioneros", serán una importante piedra angular para su éxito.

Igualmente consideran importante centrarse en un sistema de transporte mejor integrado en lugar de en modos de transporte independientes y otros servicios logísticos.

Otro factor determinante del éxito del Green Deal será la capacidad de la UE de desempeñar una función de liderazgo para convencer a los países no pertenecientes a la UE de que se comprometan en la misma dirección.

Transporte carbono neutral

Las asociaciones aprecian que el "Green Deal" sirva de base para la estrategia a largo plazo para lograr un sector de transporte sin emisiones de carbono. La estrategia debería definir igualmente el calendario del objetivo de emisión neta cero y las medidas necesarias a nivel de la UE para proporcionar seguridad jurídica a la inversión privada.

El logro de las reducciones en el transporte puede dividirse en la sustitución de los combustibles fósiles por combustibles alternativos, sistemas de propulsión alternativos, mejora de la eficiencia energética de los medios de transporte (vehículos, embarcaciones) y el fomento de la eficiencia energética de todo el sistema de transporte. Esto debería hacerse sin comprometer las normas de la industria en materia de salud y seguridad.

Potencial del transporte multimodal

Por otra parte, indican que el "Green Deal" debería aprovecharse como una oportunidad para acordar un marco jurídico que promueva una combinación sostenible de todos los medios de transporte, teniendo en cuenta las ventajas y limitaciones inherentes a cada uno de ellos. La combinación del transporte por ferrocarril, carretera, transporte marítimo de corta distancia, vías navegables interiores y transporte aéreo de manera inteligente y eficiente, lo que para las Asociaciones permitirá reducir aún más las externalidades negativas.

En este sentido plantean que una estrategia integral de movilidad sostenible e inteligente debería tratar de revisar los textos jurídicos fundamentales, como el Reglamento de la RTE-T, el Reglamento de los corredores de transporte ferroviario de mercancías, la Directiva sobre el transporte combinado, entre otros.

Además, proponen la eliminación de las cargas administrativas y reglamentarias que obstaculizan el uso eficiente de los medios de transporte o que influyen negativamente en la elección de un determinado medio de transporte también será importante para lograr una reducción de los efectos adversos.

También reconocen que la industria necesitará apoyo con programas adaptados y de fácil acceso para alcanzar lo más rápidamente posible los objetivos de reducción de las emisiones y la neutralidad del carbono.

La especificación y el mantenimiento de plazos y objetivos de reducción de las emisiones y la neutralidad del carbono son fundamentales para crear la tan necesaria previsibilidad, y para asegurar una dirección a largo plazo para la continuación de las inversiones. Esto será igualmente importante para alentar a los innovadores.

Igualmente indican que, para lograr los objetivos del "Green Deal", serán fundamentales las inversiones significativas en la investigación y el desarrollo de tecnologías innovadoras y que aún más importante será la necesidad de financiación para el despliegue de esas tecnologías innovadoras con el fin de que todos los medios de transporte sean más ecológicos y eficientes desde el punto de vista energético, limpios y seguros.

Un presupuesto de transporte adecuado del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, además de un fondo de innovación que comprenda el rol del transporte en el "Green Deal, serán cruciales para su aplicación, la difusión de las historias de éxito y la reproducción de proyectos y soluciones innovadoras en la UE.

Finalmente, las asociaciones esperan con interés colaborar estrechamente con la Comisión Europea en la elaboración de una estrategia global sobre movilidad sostenible e inteligente, de acuerdo con los principios antes mencionados, para garantizar un sector del transporte saludable, sostenible y competitivo.

Cabe destacar que las Asociaciones adheridas a esta declaración son: CLECAT (European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services); EBU (European, Barge Union); ECASBA (European Community Association of Ship Brokers and Agents); EFIP (European Federation of Inland Ports); EMPA (European Maritime Pilots’ Association); ESC (European Shippers’ Council); ERFA (European Rail Freight Association); ESPO (European Sea Ports Organization); ETA (European Tugowners’ Association); EUDA (European Dredging Association); FEPORT (Federation of European Private Port Companies and Terminals); IWT (European Inland Waterway Transport Platform); SeaEurope (Shipyards’ and Maritime Equipment Association); UIP (International Union of Wagon Keepers); UIRR (International Union for Road-Rail Combined Transport)

Por MundoMarítimo