Manuel Martínez, CEO de DP World República Dominicana, fue entrevistado por Mateo Wiegold, gerente de contenidos editoriales de TOC Américas, en la más reciente versión de TOC Podcast: Beyond Beaches and Sun – “El potencial del Mar Caribe para articular el comercio”. En la instancia, el ejecutivo analizó el posicionamiento estratégico del Caribe en las principales rutas marítimas y el creciente protagonismo de las Zonas Económicas Especiales como herramienta para atraer inversión, fortalecer la conectividad y agregar valor a las cadenas logísticas regionales.

Nodo estratégico del Caribe

El Caribe se afianza como un enclave geoestratégico del comercio marítimo global al concentrar flujos norte–sur y oriente–occidente, respaldado por la conectividad que brinda el Canal de Panamá, señaló Martínez. “Su ubicación, en el cruce natural entre América del Norte y América del Sur, lo convierte en un punto neurálgico para el tránsito interoceánico y la articulación de las principales rutas mundiales”, afirmó.

A esta ventaja se suma un mercado altamente atomizado, compuesto por múltiples islas y países que demandan redes de distribución especializadas. En este contexto, el ejecutivo señala que el Caribe ha fortalecido su papel como hub logístico y plataforma de nearshoring, con puertos que reciben servicios de larga distancia y los redistribuyen mediante conexiones feeder hacia Centroamérica y el resto de la región.

Zonas Económicas Especiales

Los puertos han dejado de ser meros puntos de carga y descarga para transformarse en plataformas logísticas integrales, presionadas por mayores estándares de eficiencia, resiliencia y sostenibilidad. En esa línea, Martínez explica que hoy incorporan almacenamiento, manufactura, servicios aduaneros, soluciones tecnológicas y otras prestaciones de valor agregado orientadas a atraer inversión extranjera. “En República Dominicana se impulsó el desarrollo de Zonas Económicas Especiales, áreas delimitadas con incentivos fiscales, aduaneros y regulatorios diseñadas para facilitar y dinamizar el comercio”, apuntó.

De acuerdo con el ejecutivo, la implementación de Zonas Económicas exige, en primer término, una alineación estratégica entre el sector público y el privado. “La visión de DP World apunta a desarrollar ecosistemas logísticos integrados que articulen producción, almacenamiento y transporte en un mismo espacio, fortaleciendo la competitividad y la atracción de inversión extranjera”.

Uno de los principales atributos de República Dominicana es la posibilidad de integrar, dentro de una misma zona, regímenes de zona franca —con sus respectivos incentivos fiscales— junto con esquemas orientados a actividades logísticas, explica Martínez. “Este avance ha sido posible no solo gracias a la alineación entre el sector público y privado, sino también al compromiso de actores clave como las autoridades aduaneras, que han agilizado procesos y modernizado la normativa para favorecer un comercio más eficiente y competitivo”.

Ecosistema logístico integrado

Respecto a las recomendaciones que entrega el CEO de DP World en República Dominicana para que una zona económica especial sea efectiva, explica que el primer requisito es una sólida alineación entre el sector público y el privado, acompañada de una estrategia clara de inversiones: “No basta con desarrollar parques industriales con centros de almacenamiento y servicios: es imprescindible fortalecer en paralelo la infraestructura portuaria —muelles, patios, capacidad de almacenamiento y equipamiento— para absorber el mayor volumen que generará la zona y asegurar una operación integrada”.

La clave, dice, está en sincronizar puerto y zona económica mediante tecnología y gestión avanzada. Sistemas especializados, herramientas basadas en IoT y soluciones de inteligencia artificial permiten monitorear operaciones en tiempo real, anticipar flujos y optimizar la toma de decisiones, consolidando un ecosistema logístico conectado y eficiente.

A ello se suma un pilar ineludible: la sostenibilidad. “El diseño y la operación deben responder a estándares ambientales exigentes, orientados a reducir la huella de carbono y garantizar un crecimiento equilibrado”. En síntesis, ubicación estratégica, coordinación público-privada, inversión en infraestructura, integración tecnológica y enfoque sostenible constituyen los fundamentos para que una zona económica especial sea verdaderamente viable, explicó.

El desafío actual es generar mayor valor agregado mediante la integración de servicios logísticos y una cobertura más amplia de la cadena, acompañando a los clientes desde la planta de producción hasta la puerta de destino final, concluyó el CEO de DP World República Dominicana.

Por MundoMaritimo