Yilport Holding AS de Turquía está en conversaciones avanzadas para comprar una terminal de contenedores en Long Beach, California, acuerdo que valoraría las instalaciones en cerca de US$2.000 millones, dijeron personas con conocimiento del asunto.

Las conversaciones entre Yilport, sostenidas por el empresario Robert Yuksel Yildirim y el propietario de la terminal Cosco Shipping Holdings Co. aún no son exclusivas, señalaron a Bloomberg fuentes que pidieron no ser identificada porque la información es reservada. Agregaron que al menos otros dos postores se han presentado y no se ha tomado una decisión final.

Cosco, acordó vender la terminal de Long Beach para obtener la aprobación de los entes reguladores estadounidenses para completar la adquisición de Orient Overseas International Ltd., (OOIL) naviera competidora, en un acuerdo suscrito el año pasado. En tales transacciones obligatorias, el Comité de Inversión Extranjera en los EE. UU. (CFIUS, por su sigla en Inglés), también debe aprobar al comprador.

El Puerto de Long Beach es una puerta de enlace de EE. UU. para el comercio transpacífico y el segundo puerto marítimo de contenedores más ocupado en el país; maneja más de 7,5 millones de contenedores cada año, carga valuada en casi US$200.000 millones, según su sitio web. De acuerdo con los datos compilados por Bloomberg, cualquier acuerdo se sumaría a los US$20.700 millones de activos en el extranjero desembolsados ​​por las compañías chinas en el último año.

La instalación también atrajo ofertas de inversionistas en infraestructura, como Macquarie Group Ltd. de Australia, dijeron en diciembre fuentes familiarizadas con el tema.

Yilport señaló a Bloomberg News en febrero de 2018 que estaba buscando invertir hasta US$2.200 millones en los próximos tres años en la expansión de proyectos portuarios existentes y en adquisiciones en América del Norte, América Latina y Europa. En 2017, la compañía intentó adquirir Ports America Holdings Inc., un operador de terminales marítimos de los EE. UU., Como parte de un plan para estar entre los 10 operadores de terminales de contenedores más grandes del mundo para 2025.

La entidad matriz de Yilport, Yildirim Group, posee una participación del 24% CMA CGM Group.

