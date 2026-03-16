Con el objetivo de respaldar el desarrollo de sus negocios y avanzar en la renovación de su flota operativa, Yang Ming aprobó, durante la celebración de su 411ª reunión de directorio, un plan para incorporar seis portacontenedores de 13.000 TEUs equipados de combustible dual que podrán operar con Gas Natural Licuado (GNL).
Yang Ming mantiene como objetivo de mediano y largo plazo alcanzar una flota de 124 buques, una capacidad operativa de 1,25 millones de TEUs y una participación de mercado global de entre 3% y 3,5% hacia 2032.
Para avanzar en estas metas, la línea naviera está reforzando la competitividad de su flota y optimizando su red de servicios. El proyecto estratégico de planificación de buques de nueva generación contempla reemplazar unidades más antiguas y naves cuyo contrato de fletamento expira, principalmente en el rango de 4.250 a 6.500 TEUs.
La incorporación de los nuevos buques permitirá fortalecer las ventajas operativas en las rutas principales de la línea naviera. Según Yang Ming, el nuevo segmento de 13.000 TEUs presenta una alta compatibilidad con su actual flota de 10.000 TEUs, por lo que se proyecta que estas naves se conviertan en la columna vertebral de sus servicios Este-Oeste.
Asimismo, estos portacontenedores ofrecerán economías de escala y mayor flexibilidad operativa para su despliegue en las principales rutas comerciales, incluyendo servicios entre Asia y América del Norte (tanto en la costa Este como Oeste), Sudamérica y el Mediterráneo.
Los buques incorporarán además diseños avanzados de eficiencia energética, orientados a reducir el consumo de combustible y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. La adopción combustible dual GNL se alinea con el objetivo de la línea naviera de reducir gradualmente la intensidad de carbono de sus operaciones, utilizando un combustible alternativo considerado actualmente como una solución viable y de relativa madurez tecnológica en la transición hacia la descarbonización.
En este contexto, Yang Ming indicó que la entrega de su flota impulsada por GNL comenzará durante este año, lo que contribuirá a incrementar la proporción de buques de bajas emisiones dentro de su flota y reforzar su competitividad ambiental.
Por MundoMaritimo
Yang Ming estaría por adquirir tres nuevos buques de 8.000 TEUs y siete de 15.000 TEUs con propulsión dual GNL
Yang Ming ordena tres portacontenedores de 8.000 TEUs de combustible dual metanol
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