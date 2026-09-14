El crecimiento internacional de World Survey Services (WSS) y la consolidación de sus servicios de inspección en América, Europa, África y Asia se sustentan en dos pilares: una cobertura integral del ciclo logístico y el cumplimiento de estándares técnicos, normativos y de certificación internacional.
La propuesta de la compañía abarca la totalidad del ciclo logístico del transporte internacional de mercancías. Su portafolio integra servicios de inspección y control de carga en origen y destino para contenedores, carga proyecto y graneles sólidos, además de brindar soluciones operativas para los distintos actores de la cadena de comercio exterior y peritajes técnicos para la industria marítima.
Cobertura end-to-end
Según apunta WSS, una de las principales ventajas de la cobertura end-to-end es que permite centralizar la operación en un único interlocutor técnico de principio a fin.
“Una de las principales ventajas de esta cobertura end-to-end es que el cliente centraliza la operación en un único interlocutor técnico de principio a fin. Para ello, mantenemos presencia técnica en puntos estratégicos, lo que nos permite una rápida capacidad de respuesta, e impulsamos el uso de herramientas digitales para mantener al cliente informado en tiempo real”.
La compañía añade que esta modalidad no solo simplifica la coordinación, sino que “elimina los puntos ciegos durante los traspasos entre operadores y permite determinar la responsabilidad evitando daños a la carga”. A este modelo se suma el cumplimiento estricto de estándares internacionales de calidad, seguridad y medio ambiente, respaldado por certificaciones y membresías como FOSFA, GAFTA, IICL, ISO 9001 y NCh-ISO 17020.
Expansión geográfica
En cuanto a su expansión geográfica, WSS identifica a Asia como la región de mayor crecimiento durante los últimos años, impulsado principalmente por el volumen comercial de centros industriales como China e India. En estos mercados, la demanda se concentra en servicios destinados a garantizar la integridad de la carga y mitigar riesgos en origen.
“Actualmente, destacan las inspecciones de pre-embarque y embarque para carga general y de proyecto, la auditoría de productos en fábrica, y la supervisión técnica en bodegas y terminales portuarias”, señala WSS.
Control en toda cadena
La gama de servicios de la compañía contempla auditorías de fábrica e inspecciones de calidad de productos en plantas de origen, inspección de contenedores y carga, control de carga general y de proyecto para faenas mineras, seguimiento de cargas sobredimensionadas, inspecciones de graneles sólidos y líquidos, pruebas de equipos y maquinarias, inspección de siniestros y valorización de daños, además de muestreo, control de cantidad y calidad, certificación y análisis.
Según apunta WSS, su fortaleza está precisamente en “poder acompañar una operación desde la planta de origen hasta el destino final, entregando un control independiente y trazable en las distintas etapas de la cadena logística”.
Sin embargo, operar en cuatro continentes también implica enfrentar distintos marcos regulatorios, requisitos documentales, características portuarias, tipos de carga y procedimientos de embarque y descarga. Frente a ello, la compañía destaca la necesidad de combinar conocimiento local con estándares globales.
“Nuestro desafío es lograr un equilibrio entre adaptación local y estandarización internacional. Nuestra capacidad para adaptar el know-how normativo a las exigencias de cada país, superar las distintas barreras operativas y al mismo tiempo, mantener estándares homogéneos de independencia, calidad, trazabilidad y respaldo técnico en los tres continentes, es lo que nos permite ofrecer una verdadera trazabilidad y un servicio end-to-end confiable”.
La consistencia del servicio, agrega WSS, depende también de estándares internacionales, acreditaciones y capacitación. Mientras normas como ISO, FOSFA y GAFTA permiten trabajar bajo criterios técnicos reconocidos globalmente, las acreditaciones respaldan la validez e imparcialidad de los procesos y certificados. A su vez, la capacitación permite que estos estándares sean aplicados correctamente en terreno.
Nuevas oportunidades
De cara al crecimiento, WSS identifica oportunidades diferenciadas. En América, observa potencial en minería, energía, graneles y productos agroindustriales, además del desarrollo del Corredor Bioceánico. En Europa, las oportunidades están vinculadas al comercio de commodities y a las mayores exigencias ambientales y de trazabilidad. En Asia, en tanto, busca profundizar su presencia en China e India mediante el control desde el origen y reportes digitales en tiempo real. Por último, en África, destaca el comercio de fertilizantes y otros productos en contenedores donde los servicios de inspección, muestreo, control de calidad y supervisión permiten fortalecer la trazabilidad y control de las operaciones.
Para los próximos años, la compañía plantea tres objetivos: ampliar sus acreditaciones y cobertura técnica en el embarque de litio y concentrado de cobre; implementar plataformas digitales para reportes e inspecciones en tiempo real e integrar drones para inspecciones asistidas; y diversificar su oferta hacia nuevos segmentos de la cadena logística.
“Finalmente, nuestro compromiso de cara al futuro es seguir garantizando la confianza, trazabilidad y certeza técnica que nuestros clientes necesitan para operar con tranquilidad en un comercio global cada vez más exigente”, concluye WSS.
Por MundoMaritimo
WSS Chile S.A.: "Un servicio de inspección ágil, oportuno y centrado en el cliente"
WSS Chile: Más de dos décadas de trayectoria de inspección, medición y certificación en sectores marítimo, terrestre, logístico y minero
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