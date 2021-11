La inclusión y la diversidad proviene de la necesidad de nuestra sociedad de que todos aquellos quienes la componen puedan aportar con su participación a la fuerza laboral y así lograr un crecimiento sano y sostenido. Fuer el enfoque a través del cual WISTA Chile dio inicio al webinar denominado “Diversidad e Inclusión: Experiencia de una Empresa Logística” que contó con la participación de APL Logistics Chile y el apoyo de MundoMarítimo.

En el encuentro comenzó con las palabras de bienvenida de Alejandra Canales, presidenta de WISTA Chile; Claudia Magna vicepresidenta de WISTA Chile y directora comercial de MundoMarítimo; Paula Aguilera, directora de WISTA Chile y contó con las exposiciones de Sergio Valenzuela, gerente de Recursos Humanos de APL Logistics para América Latina y Camila Martínez, gerente de desarrollo organizacional y de capacitación en APL Logistics en América Latina.

Sergio Valenzuela, al inicio de su ponencia y desde una perspectiva teórica, expuso que la diversidad se refiere a todas las características únicas "que nos hacen ser quienes somos"; así como respetar, valorar y considerar las diferentes perspectivas, estilos y necesidades de las personas. “Estos conceptos, en el ámbito corporativo van de la mano, y usualmente son trabajados desde las áreas de Recursos Humanos y Gestión de Talento. Además de estar íntimamente vinculadas a las políticas empresariales que buscan mejorar la integración entre las personas que forman parte de un entorno corporativo”.

Luego, Valenzuela comentó que las empresas con fines de lucro deben ver una ganancia en cuanto a la responsabilidad social: “Si la empresa no ve ganancia, no te toman en cuenta. Cualquier cosa que uno hace, debe ser con valor compartido”. Además, continuó diciendo, que, si las estrategias de diversidad e inclusión no están alineadas con las estrategias de negocios, no funcionarán.

Diversidad e inclusión en APL Logistics Chile

Camila Martínez, por su parte, destacó las experiencias que han tenido en APL Logistics Chile en materia de diversidad e inclusión. “Nosotros dentro de nuestra estrategia de diversidad e inclusión tenemos objetivos relacionados con la promoción y el respeto por la igualdad para lograr un ambiente de trabajo libre de discriminación. Dentro de estos objetivos nos centramos en inclusión de personas con discapacidad, equidad de género, diversidad sexual y migración”.

Martínez detalló que el actualmente hay un 40% de colaboradoras mujeres, un 12% inmigrantes y un 2% de colaboradores con discapacidad, “lo que es un poco más de lo que la Ley nos exige. La diversidad es que te inviten a la fiesta, pero la inclusión es que te saquen a bailar”, dijo.

Por otro lado, en APL Logistics, según comentó Martínez, ha realizado campañas y ha visibilizado experiencias de sus colaboradores que están dentro de la comunidad LGBTQ+. “Ha sido un largo camino de aprendizaje. Por ejemplo, nos hemos encontrado con casos de colaboradores que nos han declarado que están en un proceso de transición de género, y hemos hecho cambios que van desde la entrega de credencial, hasta los servicios higiénicos acordes con su género. También, tenemos cuatro operarios de bodega que son sordos mudos, donde nosotros como Recursos Humanos tuvimos que aprender a cómo incluirlos adecuadamente y tener todos los temas desde lo legal y prevención de riesgo”.

También, explicó que se han asesorado con entidades expertas en inclusión laboral como REIN y Pride Connection. Incluso, durante este año, dentro de las capacitaciones de los colaboradores, han incluido temas de diversidad y talleres de sensibilización de liderazgo.

Proyectos a futuro

En cuanto a los proyectos de APL Logistics Chile, Camila Martínez dijo que, en línea del liderazgo femenino, “queremos trabajar el próximo año en entregar formación con el fin de impulsar su desarrollo – el femenino- hacia posiciones de mayor responsabilidad. Así como lo hemos hecho con cursos de grúas para mujeres”.

“Dentro de nuestros planes del próximo año, fomentaremos la igualdad salarial con el objetivo de no hacer diferencia entre colaboradores que tienen la misma función. También, queremos impulsar la flexibilidad horaria para el cuidado de los niños y niñas, además de incluir la asistencia médica y orientación de bienestar, en el caso de transición de género o discapacidad de cualquier índole”, indicó.

Para finalizar su ponencia reflexionó que “lo que tiene que ver con diversidad e inclusión es parte de responsabilidad social de las empresas y es una condición para ser competitivo y generar mayor valor. El gran cambio a largo plazo se produce con pequeñas acciones inmediatas”.

Por MundoMarítimo