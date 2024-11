Este jueves 28 de noviembre Uniport Bilbao llevará a cabo el webinar “Puerto de Bilbao, una oferta integral de servicios logísticos multimodales con América Latina” que apunta a difundir los procedimientos administrativos y de control en frontera que deben cumplir los productos exportados a Europa en materia sanitaria y fitosanitaria. La jornada que ha venido siendo anunciada por MundoMaritimo, incluye una ronda de negocios/ agenda B2B con empresas de la delegación de Bilbao. Ambas actividades han concitado gran interés, el que se refleja en las 160 entidades inscritas en el seminario virtual y las más de 100 reuniones solicitadas.

Cabe destacar que en la ronda de negocios contará con la participación de diversas entidades que intervienen desde diferentes campos en el comercio exterior entre España y América Latina como, por ejemplo, Autoridad Portuaria de Bilbao, administración del espacio portuario; entre los freight forwarders, operadores logísticos y agentes de aduanas, destaca la presencia de Altius; Asthon Cargo Bilbao / Share Logistics; Geodis FF Spain; Nervión Internacional y Suardiaz Logistics. También participara MSC en su calidad de línea naviera y agente marítimo; Volans, en su rol de naviera multipropósito, fletamento y agente marítimo y también se hará presente Consignaciones Toro y Betolaza / Finnlines como Terminal multipropósito y agente marítimo

Además, la actividad contará con la presencia de la Delegación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ejerce los servicios de inspección en frontera.; mientras que UniportBilbao/ comunidad portuaria lo hará en su rol de Asociación y Clúster multimodal.

Cabe destacar que aún se encuentran disponibles las últimas plazas para las reuniones B2B con las 10 empresas del puerto de Bilbao y una atractiva oferta logística para las empresas import / export que operan con España.

Exposiciones de primer nivel

Los relatores del webinar en representación de la delegación de Bilbao serán Amaia Sarasola - Administración Portuaria de Bilbao; Oskar Santisteban, Project Cargo Director, Asthon Cargo- Share Logisitcs; y Rafael Rollán, delegado del Ministerio de Agricultura. Moderará la sesión, Inmaculada Ugarteche, directora - UniportBilbao/Comunidad Portuaria.

"Invitamos a los responsables de logística de las empresas exportadoras e importadoras de América Latina a inscribirse en esta cita con la actualidad del puerto de Bilbao, y el comercio con España y Europa que, sin duda, será de provecho para los asistentes tanto al webinar como a los encuentros B2B", manifestaron desde Uniport Bilbao

El registro para este importante evento, que se efectuará el jueves 28 de noviembre a las 11:00 a.m. Chile, Argentina, Brasil (GMT-3) / 09:00 a.m. Perú, Ecuador, Panamá, Colombia (GMT-5) / 08:00 a.m México / 15:00 p.m. Bilbao/ 16:00 (CET), no tiene costo y puede registrarse a través de este enlace. Además, los interesados igualmente pueden realizar consultas en el siguiente e-mail [email protected]

Clúster logístico portuario de Bilbao

El objetivo de UniportBilbao es fortalecer la competitividad del clúster logístico portuario de Bilbao fomentando la cooperación entre las organizaciones del sector público y privado involucradas en el desarrollo económico del puerto. Con una base de miembros de 140 empresas, compuesta por un 90% de entidades privadas y un 10% de entidades públicas, proporciona un foro compartido para abordar mejoras operativas, de infraestructura y de servicios fundamentales para el papel del puerto como principal centro logístico de la región del País Vasco, objetivo al que se suma la promoción del sector y sus empresas.

Puerto de Bilbao se ubica en el norte de España, en el País Vasco, región altamente industrializada que importa de Latinoamérica alimentos y materias primas y exporta productos siderúrgicos, minerales, productos alimentarios y manufacturas de acero, entre otros. Por su conectividad terrestre y marítima sus empresas logísticas proporcionan servicios a los embarcadores de toda la zona norte de España (regiones de Cantabria, Asturias, Castilla y León, Navarra, La Rioja, Madrid y Aragón) además del sudoeste francés.

Por MundoMaritimo