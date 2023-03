El efecto del Covid-19 en la industria de la logística y el transporte ha resultado particularmente agresivo. Ante esta situación, las empresas han debido aprender a prepararse para enfrentar los nuevos desafíos que se presentan en el mercado de envíos internacionales. Es por esto por lo que los expertos en cadena de suministro de C.H. Robinson crearon el webinar "Chart Your Course: Global Shipping Success in a Post-Pandemic World", el cual busca brindar información valiosa a los empresarios que quieren mantenerse a la vanguardia de la logística internacional.

Durante 30 minutos, los asistentes podrán interactuar con los principales expertos de la empresa y recibir respuestas a las preguntas más importantes relacionadas con el envío de productos a nivel global. El webinar presentará diversas estrategias de cadena de suministro que ayudarán a las empresas a ganar eficiencia y ahorrar costos, sin importar la región, la ruta o el mercado en el que operen.

Proyecciones y estrategias

Se abordarán temas como la identificación de los rasgos que tienen en común los principales transportistas marítimos, la proyección de cinco años de los envíos aéreos globales y nuevas estrategias de transporte terrestre para minimizar riesgos y mejorar la eficiencia operativa.

El evento contará con la presencia de expertos destacados en la industria de la logística y el transporte, como Matthew Burgess, Vicepresidente de Servicios de Transporte Marítimo, Matt Castle, Vicepresidente de Servicios de Transporte Aéreo, Jenna Kuehn, Directora de Soluciones Terrestres y Alan Rowlett, Director de Operaciones Globales.

A pesar de contar con audio en inglés, habrá disponibles subtítulos en español y portugués con el objetivo de hacer la información accesible para la mayor cantidad de interesados posible.

Información adicional disponible a partir del 27 de marzo de 2023 AQUÍ