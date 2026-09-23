Las exportaciones de petróleo desde la cuenca del Caribe aumentaron en 234 millones de barriles interanuales durante 2026, equivalentes a 880.000 barriles diarios adicionales y a un crecimiento del 45% respecto de 2025, de acuerdo con datos de Signal Ocean analizados por BIMCO.

“Las exportaciones de la cuenca del Caribe han aumentado en 234 millones de barriles interanuales en lo que va del año. Esto equivale a 880.000 barriles diarios adicionales y a un incremento del 45% respecto de 2025”, señaló Niels Rasmussen, analista jefe de Transporte Marítimo de BIMCO.

Al ajustar las cifras para descontar el aumento de los volúmenes transbordados a través de Bahamas, la asociación estima que las exportaciones originadas efectivamente en la región incorporaron 210 millones de barriles adicionales de crudo y productos petrolíferos pesados, equivalentes a 790.000 barriles diarios.

Con este incremento, la cuenca del Caribe se convirtió en la región que más barriles nuevos ha aportado durante el año al mercado tanquero de transporte de crudo y productos petrolíferos pesados.

Aunque las exportaciones desde el área del Mar Rojo aumentaron 1,9 millones de barriles diarios en lo que va de 2026, BIMCO explicó que este crecimiento corresponde al desvío de volúmenes saudíes existentes desde el Golfo Pérsico hacia esa zona. Por ello, el cambio no incorporó nuevos barriles al mercado. De hecho, las exportaciones totales de Arabia Saudita disminuyeron 1,7 millones de barriles diarios durante el período.

El avance registrado convirtió a la cuenca del Caribe en la octava mayor zona exportadora de petróleo, superando al Mar Negro y el Mar de Mármara, el Mar Báltico y el Mar del Norte, regiones que hasta hace poco registraban mayores volúmenes.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por Venezuela y Guyana. “Las exportaciones venezolanas y guyanesas han aumentado en lo que va del año en 600.000 y 200.000 barriles diarios, respectivamente, mientras que otros países han registrado variaciones menores. El incremento total elevó la participación de la cuenca del Caribe en las exportaciones mundiales desde el 3,9% en 2025 hasta el 6,1%”, detalló Rasmussen.

El aumento de las exportaciones de Guyana benefició exclusivamente a los tanqueros Suezmax, mientras que los Aframax y LR2 participaron en el crecimiento de los embarques venezolanos. En conjunto, los Suezmax transportaron el 48% de los barriles adicionales exportados desde la cuenca del Caribe, frente al 29% movilizado por los LR2 y al 14% correspondiente a los Aframax.

Sin embargo, el crecimiento del 45% en los volúmenes exportados no se tradujo en un incremento equivalente de la demanda medida en toneladas-milla. Una proporción significativa de los barriles adicionales de Venezuela fue enviada hacia Estados Unidos e India, mientras que los despachos con destino a China disminuyeron.

Como resultado, BIMCO calcula que la distancia promedio de navegación de las exportaciones de la región se redujo cerca de un 10%. Pese a ello, la demanda en toneladas-milla aumentó un 31% interanual.

BIMCO prevé que las exportaciones de la cuenca del Caribe continúen creciendo. “Con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, superiores a 300.000 millones de barriles, Venezuela podría convertirse en uno de los principales proveedores si se concretan las inversiones y la producción previstas”, sostuvo Rasmussen.

El analista añadió que la expansión productiva de Guyana ya está planificada y que, según la Agencia Internacional de Energía, sus exportaciones podrían aumentar en otros 210.000 barriles diarios durante 2027.

Por MundoMaritimo