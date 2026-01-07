La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) inició recortes en su producción de crudo debido a la falta de capacidad de almacenamiento, luego de que el bloqueo impuesto por Estados Unidos paralizara prácticamente las exportaciones petroleras del país. La medida añade presión a un gobierno interino que enfrenta una profunda crisis política y económica, en un escenario marcado por sanciones, amenazas de nuevas acciones militares y un embargo petrolero declarado por Washington, reporta Reuters.

El sector petrolero venezolano, principal fuente de ingresos del país miembro de la OPEP, se encuentra virtualmente detenido tras el bloqueo a los tanqueros bajo sanciones estadounidenses y la incautación de cargamentos en semanas recientes. Incluso los embarques operados por Chevron, que contaban con una licencia especial para exportar a Estados Unidos, se han suspendido desde fines de la semana pasada, según datos de seguimiento marítimo.

Como parte del ajuste operativo, PDVSA comenzó a cerrar campos y grupos de pozos ante la acumulación de crudo en tierra y la escasez de diluyentes necesarios para mezclar su crudo extrapesado. La compañía solicitó reducciones de producción a empresas mixtas como Petrolera Sinovensa (CNPC), Petropiar y Petroboscan (Chevron), y Petromonagas, mientras que Petromangas quedó bajo operación exclusiva de PDVSA.

En Sinovensa, trabajadores se preparaban para desconectar hasta diez grupos de pozos por sobreacumulación de crudo y falta de diluyentes, aunque las instalaciones podrían reactivarse rápidamente. Parte de la producción de esta compañía se destina tradicionalmente a China como pago de deuda, pero dos tanqueros con registro de abanderamiento en China detuvieron su aproximación a Venezuela a fines de diciembre. En Petromonagas, en tanto, los recortes comenzaron la semana pasada a la espera de que se restablezca el suministro de diluyentes por oleoducto.

Chevron, por su parte, aún no ha reducido su producción, aprovechando cierto margen de almacenamiento —especialmente en Petropiar— y manteniendo operaciones de carga. Sin embargo, sus buques no han abandonado aguas venezolanas desde la semana pasada y la capacidad es limitada en Petroboscan, lo que podría derivar en ajustes adicionales.

Pese a que la infraestructura petrolera no fue blanco de recientes ataques, PDVSA enfrenta serias dificultades para sostener sus operaciones, agravadas por los efectos del bloqueo marítimo, descuentos forzados en precios y la recuperación incompleta de sistemas tras un ciberataque ocurrido en diciembre. Los recortes de producción podrían tener un efecto dominó sobre la refinación y el suministro interno de combustibles, complicando aún más la estabilidad económica y social.

Con más del 45% de su capacidad de almacenamiento terrestre—48 millones de barriles— ya ocupada, PDVSA recurrió al uso de buques como almacenamiento flotante, acumulando más de 17 millones de barriles en naves a la espera de zarpe. Actualmente, no hay tanqueros atracados en el principal puerto petrolero del país, José, ni para exportación ni para abastecimiento interno.

Venezuela produjo alrededor de 1,1 millones de barriles diarios en noviembre y exportó unos 950.000 bpd ese mes. Sin embargo, las medidas de Estados Unidos redujeron los embarques a cerca de 500.000 bpd en diciembre, de acuerdo con cifras preliminares basadas en movimientos de buques.

