Terminal Cuenca del Plata y el Sindicato Único de Portuarios y Ramas Afines (SUPRA) firmaron el 7 de octubre un convenio colectivo con vigencia de cinco años para los trabajadores de la terminal especializada de contenedores del Puerto de Montevideo, Uruguay. El acuerdo contempla modificaciones en las condiciones laborales y establece mecanismos para la continuidad de las operaciones portuarias.
El acuerdo se alcanzó tras varios meses de negociaciones y un conflicto laboral que derivó en una paralización indefinida en TCP a partir del 16 de septiembre y en un paro portuario nacional de 24 horas, el 21 de septiembre. Las medidas provocaron demoras en las operaciones y el transporte de carga, mientras la terminal continuó funcionando bajo un régimen de servicios mínimos dispuesto por el Gobierno.
La firma que pone término al largo conflicto se realizó en la Dirección Nacional de Trabajo (DINATRA), dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), tras un proceso de negociación en el que ambas partes habían alcanzado un acuerdo preliminar el 30 de septiembre.
El convenio rige desde el 1 de octubre de 2026 y hasta el 30 de septiembre de 2031 e incorpora un incremento progresivo de los jornales asegurados, sujeto al cumplimiento de metas individuales y colectivas.
Desde octubre de 2026, los trabajadores con 13 y 15 jornales asegurados—cantidad de jornadas cuyo pago está garantizado, aunque el trabajador no sea convocado a trabajar todas ellas— pasarán a contar con 17, mientras que aquellos con 18 jornales aumentarán a 19. A partir de enero de 2027, quienes disponían de 20 jornales tendrán 21.
Continuidad de las operaciones portuarias
En materia operativa, el convenio establece condiciones para mantener la actividad durante domingos y feriados, además de un régimen de dotaciones mínimas y guardias durante las asambleas sindicales, con el propósito de dar continuidad a los procesos de carga, descarga y atención de la terminal.
También mantiene el sistema de cuatro turnos de seis horas para la operación de grúas e incorpora un mecanismo de convocatoria proporcional de operadores.
Otro de los puntos es la cláusula de paz laboral, que establece que las partes deberán recurrir a las instancias de negociación previstas, incluida la intervención de la DINATRA, antes de adoptar medidas que afecten el funcionamiento de la terminal.
El convenio considera, además, una mesa técnica con reuniones mensuales para evaluar los efectos de las nuevas tecnologías sobre los puestos de trabajo, la salud laboral y las necesidades de capacitación. También dispone mecanismos de comunicación previa al sindicato cuando se implementen herramientas de control del personal, como GPS, cámaras o algoritmos.
Quedan sin efecto los servicios mínimos
Tras la firma del acuerdo, el MTSS y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) dejaron sin efecto la resolución del 14 de septiembre que había establecido servicios mínimos transitorios para preservar la seguridad y continuidad de las operaciones de la terminal durante el conflicto laboral.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, confirmó que la resolución fue firmada durante la misma jornada, en presencia de representantes de la compañía y del sindicato.
Por MundoMaritimo
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