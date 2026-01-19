El Global Trade Update de enero, elaborado por la UNCTAD, advierte que el comercio internacional en 2026 se encuentra en un punto de inflexión, atravesado por factores geopolíticos, económicos, tecnológicos y ambientales que están redefiniendo la forma en que los países participan en los intercambios globales. El informe identifica diversas tendencias principales que marcarán este proceso.

La primera tendencia es la desaceleración del crecimiento económico y comercial mundial. Según UNCTAD, “el crecimiento global seguirá siendo moderado, en torno al 2,6% en 2025 y 2026”, lo que limitará las perspectivas de comercio, inversión y financiamiento. Las economías en desarrollo —excluyendo China— crecerían un 4,2% en 2026, levemente por debajo del año anterior, reflejando “un entorno externo inestable”. Este escenario afecta directamente la demanda de exportaciones, endurece las condiciones financieras y expone con mayor intensidad a las economías dependientes de commodities a la volatilidad de precios.

La segunda tendencia se vincula con la gobernanza del comercio internacional y la reforma de la Organización Mundial de Comercio (OMC). La UNCTAD subraya que la 14ª Conferencia Ministerial (MC14), que se realizará en Camerún, será “un momento decisivo para definir la trayectoria de la reforma de la OMC y la gobernanza del comercio global”. Para los países en desarrollo, resulta clave avanzar en la reforma del mecanismo de solución de controversias y en la restitución de un Órgano de Apelación plenamente operativo, así como preservar el Trato Especial y Diferenciado, considerado “crítico para la industrialización, la agregación de valor y la transformación estructural”.

En tercer lugar, el informe alerta sobre el aumento del proteccionismo y el uso creciente de aranceles como herramienta estratégica. “La proliferación de aranceles genera incertidumbre”, advierte la UNCTAD, señalando que incluso incrementos modestos pueden alterar flujos comerciales, encarecer importaciones y desincentivar inversiones. Las economías pequeñas y poco diversificadas aparecen como las más expuestas, enfrentando mayores riesgos fiscales, comerciales y sociales, incluyendo impactos sobre la seguridad alimentaria.

La cuarta tendencia es la reconfiguración de las cadenas globales de valor. Las tensiones geopolíticas, las políticas industriales y climáticas, y los avances tecnológicos están empujando a las compañías hacia estrategias de diversificación de proveedores, relocalización productiva (reshoring) y mayor integración vertical. Según el informe, “casi dos tercios del comercio mundial ocurre dentro de cadenas globales de valor”, y los cambios en su configuración están creando nuevos polos y rutas comerciales, al tiempo que otros pierden relevancia. Para los países en desarrollo, esto abre oportunidades de atracción de inversiones, pero también riesgos de marginación si no se fortalecen la infraestructura, las capacidades laborales y el clima de inversión.

La quinta tendencia destacada es la ascendente importancia de los servicios en el crecimiento del comercio. La UNCTAD señala que “los servicios están impulsando el crecimiento del comercio mundial”, con exportaciones que crecieron en promedio un 5,3% anual en la última década y que ya representan el 27% del comercio global. En 2025, el crecimiento de las exportaciones de servicios alcanzaría el 9%, con impulso sostenido hacia 2026, especialmente en servicios digitales. Sin embargo, el informe advierte sobre una brecha persistente: mientras en las economías desarrolladas el 61% de las exportaciones de servicios se entrega digitalmente, en los países menos adelantados esta proporción cae al 16%.

En conjunto, estas cinco tendencias delinean un escenario desafiante para el comercio internacional en 2026, en el que la capacidad de adaptación de los países —especialmente los en desarrollo— será clave para sostener un crecimiento más inclusivo y resiliente en un entorno global cada vez más complejo.

Por MundoMaritimo