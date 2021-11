Un nuevo informe de la UNCTAD estima el valor de las exportaciones en las industrias basadas en los océanos en US$2,5 billones, según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2018. El informe, titulado "Advancing the Potential of Sustainable Ocean-Based Economies: Trade Trends, Market Drivers And Market Access", se basa en una novedosa clasificación de la economía oceánica internacional publicada recientemente.

La cifra constituye el primer punto de referencia conservador a partir del cual se mide la evolución del comercio de bienes y servicios basados en los océanos. La metodología utilizada es innovadora, ya que es la primera vez que se separan las actividades oceánicas de las terrestres utilizando los datos de UN Comtrade con la nomenclatura del Sistema Armonizado para cada país.

El informe evalúa la sostenibilidad utilizando los cinco pilares de la economía de los océanos de la UNCTAD, que se suman a los tradicionales pilares de desarrollo sostenible económico, medioambiental y social. También considera la importancia de la ciencia y la tecnología, así como de los marcos reguladores del comercio, la pesca y el derecho del mar.

Además, el informe responde al llamado del Pacto de Bridgetown adoptado en la 15ª conferencia cuatrienal de la UNCTAD, que exige a la organización "idear enfoques para estimular la diversificación económica y promover una producción de mayor valor añadido". Además, el informe también proporciona un análisis útil para los preparativos de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos que se celebrará el año que viene en Lisboa.

Las mayores industrias basadas en los océanos

Las mayores industrias basadas en los océanos en 2018, según el informe, fueron el turismo costero y marino (US$1,1 billones), seguido de la alta tecnología marina y otras manufacturas no clasificadas en otra parte (US$595.000 millones) y los servicios de transporte marítimo (US$399.000 millones). En cuanto a los bienes, los sectores más importantes fueron los de mayor valor añadido: las manufacturas de alta tecnología marina, los buques, los equipos portuarios y sus partes.

Los principales exportadores de bienes marítimos son los países desarrollados de Europa, los países en desarrollo de Asia (incluso si se excluye a China), seguidos por los países de América (desarrollados y en desarrollo). Asimismo, los principales exportadores de bienes y servicios oceánicos fueron los países desarrollados de Europa, seguidos por los países en desarrollo de Asia y los países de América.

Tendencias del mercado en las actividades oceánicas

En el período 2015 a 2018 hubo más países que participaron en actividades menos tradicionales basadas en los océanos, como el procesamiento de mariscos, las embarcaciones deportivas y los cosméticos de origen marino, lo que demuestra el potencial de los sectores oceánicos emergentes. En tanto, el transporte marítimo de cruceros y las líneas navieras fueron las industrias de servicios basados en el mar con mejor rendimiento durante el mismo período, antes del brote de COVID-19.

Algunos países en desarrollo de tamaño medio y pequeño se muestran prometedores en actividades económicas oceánicas específicas, como Perú que consolida su liderazgo en grasas y aceites de pescado o mamíferos marinos y Singapur en servicios de transporte marítimo.

Necesidad de aumentar el acceso al mercado

Al examinar cada sector, el informe constata que los niveles arancelarios medios son en su mayoría bajos. Por término medio, los aranceles son más elevados en los países menos desarrollados (10,18%), seguidos de los de renta media (7,9%) y los de renta alta (5,37%). En cambio, el informe constata el uso generalizado de barreras no arancelarias al comercio en los sectores oceánicos.

Los países están aplicando numerosas medidas sanitarias y fitosanitarias (sobre todo en los productos alimentarios) y obstáculos técnicos al comercio (sobre todo en las manufacturas). También están surgiendo restricciones a la exportación tanto de alimentos como de productos manufacturados. Aunque pueden tener beneficios inestimables para la salud y el medio ambiente, también pueden socavar la participación de los países en desarrollo en el comercio mundial.

Impacto de COVID-19

De los tres mayores sectores basados en los océanos, el turismo fue el más afectado por la pandemia del COVID-19, registrando un descenso del 70% en las llegadas de turistas internacionales en 2020. A medida que los países se abren de nuevo al turismo, la UNCTAD trata de ayudarles a pasar de las formas habituales de turismo a las sostenibles.

Los servicios de transporte marítimo también se vieron afectados por la pandemia del COVID-19, ya que los cuellos de botella en el suministro y el aumento de la demanda hicieron que se duplicaran las tarifas de los fletes, lo que repercutió en los consumidores y en los países que más dependen del transporte marítimo, como los pequeños estados insulares en desarrollo.

Para garantizar que los países se recuperen rápidamente de la pandemia y se dediquen a actividades sostenibles basadas en los océanos, el informe recomienda un acceso más amplio a tecnologías marinas respetuosas con el medio ambiente. También es importante la creación de capacidades nacionales para que cada país cuente con profesionales formados para implementar y aplicar esas tecnologías.

