La urgencia climática dejó de ser un escenario futuro para convertirse en un marco restrictivo del desarrollo económico. Según el informe Global Trade Update de noviembre UNCTAD, “el calentamiento global ya ha superado el umbral de 1,5°C, generando consecuencias ambientales y sociales cada vez más severas”, un punto que redefine prioridades para países desarrollados y en desarrollo. En este contexto, la descarbonización no es solo una meta ambiental: es un imperativo económico, comercial y geopolítico.

Los compromisos climáticos nacionales (NDCs) son el instrumento central del Acuerdo de París, y su alcance económico es profundo. Como recuerda el informe, las NDCs “no son solo promesas climáticas; representan el compromiso de cada país para reducir emisiones, adaptarse a los impactos y avanzar en el desarrollo sostenible”. UNCTAD enfatiza que la integración entre comercio y clima puede multiplicar el impacto de estas estrategias, elevando su ambición y eficacia.

Comercio como acelerador de la transición

La transición energética global transcurre en medio de tensiones comerciales, pero el informe muestra que las dinámicas del comercio pueden ser parte activa de la solución. “El comercio puede acelerar la transición energética, expandir mercados para productos de bajas emisiones y apoyar la eliminación de prácticas intensivas en carbono”, señala UNCTAD.

La evidencia es contundente. Entre 2010 y 2024, el costo nivelado de la electricidad solar cayó 41%, impulsado en buena parte por el comercio internacional de tecnologías renovables. El despliegue de energía eólica muestra una tendencia similar, gracias al intercambio global de turbinas, componentes y servicios especializados.

Incluso frente a fenómenos extremos como las olas de calor, el comercio ofrece respuestas concretas. Entre 2018 y 2023 el comercio de termostatos creció 32% y el de unidades de vidrio aislante un 43%, en un mercado de refrigeración sostenible que podría alcanzar los US$600 mil millones y generar beneficios superiores a US$8 billones en países en desarrollo hacia 2050.

Obstáculos persistentes

Sin embargo, avanzar hacia economías bajas en carbono requiere eliminar barreras que hoy encarecen las soluciones sostenibles. UNCTAD subraya que “los aranceles sobre bienes ambientalmente preferibles son frecuentemente más altos que aquellos sobre combustibles fósiles”. En África, por ejemplo, los aranceles sobre productos de la cadena solar y eólica alcanzan 7,1% y pueden llegar a 8,1% en insumos intermedios.

La consecuencia es clara: los países más vulnerables, que son también los que más necesitan tecnologías limpias, enfrentan mayores costos y menor acceso.

Descarbonizar para seguir siendo competitivos

La descarbonización del comercio ya es un factor de competitividad global. En 2023, los 35 mayores emisores concentraron el 91% del CO₂ mundial y el 73% de las exportaciones globales, lo que evidencia —según la propia UNCTAD— “la necesidad de descarbonizar las economías y los flujos comerciales” para evitar pérdidas de mercado y nuevos tipos de barreras a la economía verde.

El dinamismo de los bienes ambientales también abre oportunidades estratégicas para los países en desarrollo: las exportaciones de bienes no plásticos alcanzaron US$485.000 millones en 2023 —con 42% proveniente de países en desarrollo— y los productos basados en biodiversidad ya mueven US$3,7 billones.

Cooperación para cerrar la brecha

El informe destaca que cerca del 80% de las nuevas NDCs de países en desarrollo incluyen metas condicionadas a financiamiento, tecnología y creación de capacidades. La cooperación internacional, sostiene UNCTAD, es indispensable para “reducir costos, mejorar el acceso a tecnologías de bajas emisiones y facilitar el flujo de bienes y servicios climáticamente amigables”.

Pero también es indispensable modernizar la gobernanza del comercio: sistemas de medición de carbono, estándares interoperables e integración regional que reduzca aranceles y fortalezca las cadenas de valor verdes.

El análisis de UNCTAD es enfático: descarbonizar no es solo cumplir con París; es asegurar competitividad, resiliencia y crecimiento inclusivo en un mundo condicionado por el cambio climático. O dicho en sus propios términos, integrar comercio y clima “puede desbloquear nuevos mercados y conducir la transición hacia un futuro sostenible y bajo en carbono”.

