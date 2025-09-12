La Future Investment Conference (FIC) 2025 se llevó a cabo el 7 y 8 de septiembre en Xiamen, China, centrada en abordar los cambios en la dinámica de la inversión global y la reestructuración de las cadenas de valor. Organizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), en asociación con la Feria Internacional de China para Inversión y Comercio, el encuentro reunió a inversionistas, responsables de políticas e innovadores para potenciar la inversión internacional en un contexto de turbulencia y transformación.
“La inversión es mucho más que flujos de capital. Se trata de resiliencia, sostenibilidad e inclusión”, afirmó Pedro Manuel Moreno, secretario general adjunto de UNCTAD. Agregó que la FIC ofrece una plataforma de cooperación práctica, ya sea para reducir riesgos en mercados emergentes, financiar energías limpias o gobernar la inteligencia artificial.
La conferencia se desarrolló en un momento desafiante para la inversión internacional, especialmente en sectores como la energía renovable y la infraestructura, claves para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Según el último World Investment Report, los países en desarrollo enfrentan actualmente una brecha anual de financiamiento superior a los US$4 billones para el desarrollo sostenible.
Nuevas fronteras para la inversión
La disrupción tecnológica, los cambios en las cadenas de valor y las exigencias de sostenibilidad están remodelando la inversión global. En este marco, la conferencia destacó tanto los riesgos como las oportunidades emergentes en energía, inteligencia artificial y salud.
Se subrayó el rol de los inversionistas en el impulso de nuevas industrias ligadas a tecnologías verdes como la solar, eólica, almacenamiento y redes inteligentes, lo que abre oportunidades para que los países en desarrollo avancen hacia modelos de crecimiento más limpios y resilientes.
También se realizó una mesa redonda a puertas cerradas con fondos soberanos, que exploró cómo los inversores de largo plazo pueden equilibrar la preservación de la riqueza intergeneracional con una participación activa en los desafíos climáticos, al mismo tiempo que impulsan la transición energética en mercados emergentes.
“Invertir en el futuro significa ir más allá de los ciclos y fluctuaciones, para asignar capital hacia el futuro compartido de la humanidad”, señaló Nan Li Collins, directora de Inversión y Empresa de UNCTAD y presidenta del comité organizador de la conferencia.
Camino hacia la UNCTAD16
La FIC 2025 contó con fuerte apoyo a la inversión en países en desarrollo, mediante vitrinas de proyectos y sesiones de vinculación que conectaron oportunidades con inversionistas globales.
“El FIC da voz y plataforma a los países en desarrollo. Al llevar sus proyectos y prioridades directamente a los inversionistas, ayuda a convertir el capital global en motores reales de desarrollo sostenible”, destacó Ling Ji, viceministro de Comercio de China.
Los debates y alianzas surgidos en Xiamen servirán de insumo para la próxima 16ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD16) y para el World Investment Forum 2026, consolidando el respaldo a la inversión en prosperidad compartida.
Por MundoMaritimo
