El Estrecho de Ormuz permanece prácticamente cerrado, generando efectos que ya se extienden a la economía global a través de la interrupción de los flujos energéticos y el alza sostenida de precios, según la UNCTAD. Como una de las principales vías del comercio mundial de petróleo y gas, su bloqueo impacta directamente en los costos de producción, el comercio y el consumo. El encarecimiento de la energía eleva el costo de vida, afectando con mayor fuerza a las economías más vulnerables. En este escenario, se anticipa una desaceleración del comercio y del crecimiento en 2026, junto con presiones financieras en países en desarrollo, como depreciación de monedas y mayor costo de la deuda. De persistir las tensiones, los efectos económicos podrían profundizarse a nivel global.
Una ruta crítica de suministro paralizada
El Estrecho de Ormuz ha visto caer la actividad casi a cero. El tránsito de buques disminuyó de alrededor de 130 por día en febrero a solo 6 en marzo, un desplome de aproximadamente 95%. La interrupción está afectando una gran parte de los suministros mundiales de petróleo y gas, con consecuencias inmediatas para la producción, el comercio y el consumo a nivel global. También se está propagando a los sistemas de transporte, incluidas las rutas marítimas, la carga aérea y la logística portuaria.
Los shocks energéticos se han consolidado como el principal canal de transmisión del conflicto hacia la economía global, impulsando al alza los precios de los combustibles desde la escalada del 28 de febrero y elevando también los costos del transporte de petróleo, indica la UNCTAD. “Este encarecimiento se traslada a las cadenas de suministro, incrementando los costos de producción y distribución a nivel mundial, con efectos directos sobre el comercio y la inflación”, señala el organismo.
El impacto es desigual dentro del transporte marítimo: los tanqueros y lo buques tanque de gas natural licuado, altamente dependientes de las rutas del Golfo, han sido los más afectados, enfrentando menores volúmenes y mayores costos por riesgo, mientras que otros segmentos, como contenedores y graneles, resienten de forma indirecta el alza de costos. De prolongarse las interrupciones, señala la UNCTAD, los precios energéticos podrían mantenerse elevados, intensificando las presiones inflacionarias, especialmente en regiones dependientes de las importaciones desde Medio Oriente, como Asia Meridional y Europa.
En consecuencia, los costos de transporte marítimo y seguros suben a la par, intensificando la presión. Al mismo tiempo, la inflación repunta, amplificando la inestabilidad financiera. La escalada también está dejando al descubierto vulnerabilidades subyacentes, como el débil crecimiento, el aumento de la desigualdad y los mayores costos de vida.
El comercio y el crecimiento pierden impulso
El comercio inició 2026 con bases sólidas, pero se prevé que pierda dinamismo a medida que avance el año. Según estimaciones de la UNCTAD, el crecimiento del comercio mundial de carga se desacelerará de alrededor de 1,5% y 2,5% en 2026, a medida que se debilita la demanda global y aumenta la incertidumbre.
Las interrupciones representan un importante shock de oferta, elevando los precios mientras afectan la demanda. Se espera que el crecimiento mundial se desacelere de 2,9% en 2025 a 2,6% en 2026, suponiendo que el conflicto no se intensifique aún más.
El aumento de las tensiones geopolíticas incrementa la incertidumbre, lo que dificulta prever los resultados económicos y supone un obstáculo adicional para la inversión y el comercio.
Creciente presión financiera
La UNCTAD señala que la creciente incertidumbre también se refleja en los mercados financieros, donde los inversionistas se alejan de activos de mayor riesgo, provocando ventas más intensas de acciones, bonos y monedas en economías en desarrollo que en las avanzadas. Este escenario ha debilitado sus divisas, encareciendo importaciones clave como combustibles y alimentos, mientras el acceso al financiamiento externo se vuelve más costoso, dificultando la obtención de capital en un momento de alta necesidad.
Las economías en desarrollo concentran los mayores impactos de la actual coyuntura,dice la UNCTAD, debido al alza de los precios de la energía, que incrementa los costos de importación, y a la depreciación de sus monedas, que amplifica estas presiones. “A ello se suman condiciones financieras más restrictivas, que limitan la capacidad de respuesta de los gobiernos frente a un entorno cada vez más exigente”.
En este contexto, se agrava por el encarecimiento simultáneo de la energía, los alimentos y los fertilizantes, junto con una menor demanda externa, afectando incluso a países exportadores de energía, donde la volatilidad y los mayores costos diluyen los beneficios. La UNCTAD concluye que “en las economías más vulnerables, estas tensiones elevan los riesgos para la seguridad alimentaria y complejizan la gestión macroeconómica, en un contexto donde cerca de 3.400 millones de personas viven en países con escaso margen fiscal, al destinar más recursos al servicio de la deuda que a áreas clave como salud o educación”.
Por MundoMaritimo
Se debilita el mercado de graneles: Bimco anticipa menor equilibrio entre oferta y demanda en 2025 y 2026
UNCTAD: Comercio mundial repunta en el primer trimestre del 2023, pero perspectivas para el resto del año son poco optimistas
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.