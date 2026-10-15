Un complejo momento atraviesa el transporte marítimo internacional tras el recrudecimiento de los ataques contra buques mercantes en Medio Oriente como el Mar Negro.

En Medio Oriente, dos buques mercantes naufragaron cerca del Estrecho de Ormuz en incidentes separados durante las últimas 24 horas, tras ser alcanzados por proyectiles, según informaron autoridades marítimas recientemente. Los hechos refuerzan los riesgos para la navegación comercial en una de las principales rutas energéticas del mundo, reporta Reuters.

El portacontenedores “GFS Pride” (en la imagen), de abanderado en Singapur y con capacidad para 2.824 TEUs, naufragó mientras transitaba por el estrecho. La Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur (MPA) informó que la nave sufrió daños y un incendio a bordo, aunque sus 21 tripulantes fueron evacuados de forma segura y no se reportaron heridos.

En un segundo incidente, el granelero “Cape Dao”, abanderado de Antigua y Barbuda, también naufragó cerca del estrecho semanas después de haber sido alcanzado por un proyectil el 23 de septiembre, según información de la Organización Marítima Internacional (OMI). Fuentes marítimas señalaron que un tripulante murió y que el resto de la dotación fue evacuado inmediatamente después del ataque.

La compañía de gestión de riesgos marítimos MARISKS advirtió que los últimos incidentes confirman la persistencia de las amenazas para los buques mercantes que transitan por el Estrecho de Ormuz. “La amenaza no se limita a los tanqueros, ya que los portacontenedores y los graneleros también están sufriendo daños graves”, señaló la compañía.

Los ataques en torno a esta vía marítima se han intensificado durante los últimos diez días, en un contexto de mayores restricciones y tensiones entre Irán y Estados Unidos. Teherán ha anunciado un endurecimiento de sus acciones en respuesta al bloqueo estadounidense de sus puertos y a las sanciones impuestas el mes pasado.

Ataques también afectan a buques en el Mar Negro

En paralelo, las autoridades rumanas desplegaron equipos de rescate para localizar a siete tripulantes desaparecidos del tanquero quimiquero “Wine Trader”, abanderado en San Marino, tras un ataque con drones que provocó un incendio mientras la nave se encontraba fondeada a unos 13 millas náuticas al sureste del canal de Sulina, una milla fuera de las aguas territoriales de Rumania. Cinco tripulantes fueron rescatados de una dotación de 12 personas.

En un segundo incidente, el quimiquero y petrolero “Yara J”, abanderado en Comoras, se incendió dentro de aguas territoriales rumanas. Toda su tripulación se encontraba a salvo. Ambos buques estaban vacíos de carga y fondeados cerca de la desembocadura del Danubio.

La autoridad naval rumana movilizó helicópteros Black Hawk y naves con personal médico para las labores de búsqueda, aunque las condiciones de fuerte oleaje dificultaban las operaciones. El presidente rumano, Nicușor Dan, confirmó que ambas naves habían sido alcanzadas por drones, sin atribuir su origen.

La OTAN también informó de incidentes que involucraron al granelero “Sea Destiny”, abanderado de las Islas Marshall, en aguas rumanas, y al petrolero Dania J, abanderado en Tanzania, en el puerto ucraniano de Izmail.

Los hechos se suman a ataques contra al menos otros cinco buques de carga en las costas de Rumania y Bulgaria durante los diez días anteriores. La escalada amenaza las rutas comerciales del Mar Negro y del Danubio, relevantes para las exportaciones de cereales de Ucrania y Rumania.

Por MundoMaritimo