Tras la publicación de los resultados de las postulaciones al proceso de Admisión PAES 2026, Ultraport y Fundación Portas dieron la bienvenida a cinco jóvenes beneficiados con el programa Abriendo Futuro, dando inicio al acompañamiento educativo y profesional a jóvenes de la localidad de Mejillones que comenzarán su formación en educación técnica superior.
Este hito marca un avance significativo para los estudiantes y sus familias, quienes forman parte de las primeras generaciones en acceder a este nivel de estudios, abriendo nuevas oportunidades de desarrollo académico y profesional.
Los cinco jóvenes beneficiados cursarán estudios en carreras tales como mecánica automotriz, mecánica industrial, técnico industrial en electricidad, técnico en energías renovable y operación de maquinaria pesada. El programa tiene como objetivo entregarles un apoyo integral en los ámbitos académico, socioemocional y económico, acompañándolos de manera permanente desde el inicio de su formación hasta su inserción en el mundo laboral.
Edson Ledesma, jefe del Departamento de Educación de la Municipalidad de Mejillones, señaló que: “Este acompañamiento integral que hacen la Fundación Portas y Ultraport es fundamental, porque es un acompañamiento en todos los sentidos, desde el económico, el académico, en lo socioemocional. Es decir, estos estudiantes que fueron cuidadosamente seleccionados van a estar muy bien acompañados”.
Uno de los alumnos beneficiados y que estudiará Técnico en Energía Renovable, Benjamín Moya, señaló que: “El programa me parece una oportunidad fantástica para mi futuro educativo y laboral. Entro en marzo a la carrera, que requiere de bastante habilidad. Por eso la quise estudiar y porque me llamaba la atención”.
La actividad de bienvenida contó con la participación de los jóvenes beneficiados y sus familias, profesionales de Fundación Portas, ejecutivos de Ultraport en Mejillones, junto a representantes de terminales y puertos en los que operan, además de autoridades del Departamento de Educación de la Municipalidad de Mejillones, el Liceo Juan José Latorre y la Asociación de Industriales de Mejillones (AIM). Durante la actividad se destacó el esfuerzo, la constancia y la disciplina demostrados por los estudiantes a lo largo de su proceso de postulación.
Para Heidi Brokordt, jefa de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de Ultraport, este hito tiene un significado especial. “Para nosotros, este programa no se trata solo de entregar un beneficio, sino de acompañar de manera constante a cada estudiante a lo largo de toda su trayectoria formativa y, especialmente, en su inserción al mundo laboral, entregándoles herramientas y orientación que les permitan proyectar su futuro profesional con confianza”, señaló.
“Apostamos por el talento local. Y apostar por el talento local es apostar por el desarrollo de Mejillones y las generaciones futuras de nuestra ciudad. Vamos a seguir contribuyendo con nuestras comunidades y aportando, desde nuestro espacio, al trabajo conjunto con ellas”, agregó Arlin Marchant, gerente de Ultraport Mejillones.
Desde Fundación Portas, su directora ejecutiva, María Eugenia López, indicó que: “Abriendo Futuro es el resultado de una alianza sólida con Ultraport y de una convicción compartida: que el talento de Mejillones merece oportunidades reales de desarrollo. Este programa no solo abre la puerta a la educación técnica superior, sino que acompaña a los jóvenes en todo su proceso formativo y de inserción laboral, fortaleciendo sus trayectorias y las de sus familias”.
El programa Abriendo Futuro refleja el trabajo colaborativo entre Ultraport, Fundación Portas y la comunidad de Mejillones, promoviendo el acceso a la educación técnica superior como una herramienta concreta para el desarrollo del talento local y el fortalecimiento del rubro logístico-portuario.
MundoMaritimo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización para las Naciones Unidas ONU, adhiere a la promoción de actividades impulsadas por las organizaciones y empresas, que buscan potenciar una agenda transformadora, dejando atrás viejos paradigmas en la búsqueda de construir el mundo del futuro.
En esta línea, acompañamos a los miembros de la industria marítima, portuaria y logística, tanto en la región latinoamericana como a nivel global, en difundir sus acciones de sostenibilidad y acercamientos con las comunidades, destacando el profundo valor que tienen y sus beneficios estratégicos, operativos, culturales, sociales y organizacionales.
