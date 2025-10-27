En Chile, 15 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama cada día y más de 2.100 fallecen al año a causa de esta enfermedad, que continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres.

Ante esta realidad, y en el contexto del Mes de la Concientización del Cáncer de Mama, Ultraport y la Fundación Arturo López Pérez (FALP) realizaron una charla educativa sobre prevención, autocuidado y detección temprana, dirigida a colaboradores y colaboradoras de la compañía portuaria.

La jornada, transmitida de manera simultánea en las nueve sucursales de Arica a Punta Arenas, fue dirigida por la Dra. Verónica Toledo, mastóloga y especialista en cirugía oncológica y reconstructiva de mama de FALP, quien entregó información clave sobre los factores de riesgo, la importancia de la detección temprana y las señales de alerta que toda persona debe conocer.

Durante la instancia, la especialista destacó que el cáncer de mama puede tratarse y curarse en 9 de cada 10 casos cuando se diagnostica a tiempo, enfatizando la necesidad de fomentar una cultura del autocuidado y de realizar mamografías periódicas.

“Encuentros como este son fundamentales para avanzar en el acceso, la prevención y la detección precoz del cáncer de mama. Acercar la información de forma clara y oportuna es clave para empoderar a las personas en el cuidado de su salud y fortalecer el rol activo que cada paciente puede asumir en su proceso de atención”, señaló la doctora.

Francisco Godoy, gerente de Personas y Desarrollo Organizacional de Ultraport, destacó la relevancia de promover espacios que fortalezcan la prevención y el bienestar dentro de la organización: “En Ultraport nos preocupamos de cuidar a nuestras personas, generando conciencia sobre los cuidados y prevención de esta compleja enfermedad. Como parte de nuestra cultura contamos con programas de autocuidado y prevención, lo que refleja nuestro compromiso con el bienestar, la prevención y acompañamiento de nuestros equipos”.

Karina Reyes, generalista de Personas Ultraport Punta Arenas y Ultraport Chacabuco valoró la instancia: “Fue una oportunidad muy importante para aprender más sobre la prevención, la detección temprana y el autocuidado. Agradezco este espacio, ya que este tipo de actividades ayudan a generar conciencia y nos invitan a cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos”.

En paralelo, Ultraport ha realizado diversas activaciones en sus sucursales orientadas a reforzar la concientización sobre esta enfermedad. Se incluye charlas complementarias, evaluaciones preventivas y visitas en terreno en distintas operaciones del país. Estas iniciativas buscaron acercar la información y promover la detección temprana directamente en los espacios de trabajo, fortaleciendo la cultura del autocuidado entre todos los equipos.

