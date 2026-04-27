Anticipar riesgos y fortalecer la seguridad de las personas fueron algunos de los ejes centrales del XXIII Congreso Argentino de Seguridad, Salud Ocupacional, Recursos Humanos, Medio Ambiente y Comunidad, organizado por el Instituto Argentino de Seguridad y la Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo (ALASEHT), en Buenos Aires, Argentina.
Durante el encuentro, que reunió a especialistas y representantes de diversas industrias de América Latina, Amel Carbacho, jefe de Gestión de Riesgos de Ultraport Mejillones, junto a Claudio Cubillos, coordinador HSE de la misma compañía, presentaron el modelo integral de gestión de fatiga y somnolencia implementado en operadores de equipos móviles en Ultraport Mejillones, iniciativa que fue reconocida el año pasado por el IST. En la instancia también participó Jorge Jara, jefe nacional HSE. Este modelo, que fue implementado en conjunto con Puerto Mejillones, busca anticipar riesgos asociados a la operación y fortalecer la seguridad de los colaboradores.
Carbacho señaló: “Hoy la seguridad está evolucionando hacia modelos que permiten anticipar desviaciones y gestionar los riesgos en el momento en que ocurren. La incorporación de tecnologías basadas en inteligencia artificial nos ha permitido avanzar hacia una operación más segura, fortaleciendo una cultura preventiva con foco en el bienestar y el cuidado de las personas”.
El modelo se basa en la integración de tres tecnologías complementarias que permiten abordar el riesgo en distintas etapas. En primer lugar, considera una evaluación inicial del estado de alerta previo al turno. En segundo lugar, incorpora sistemas de monitoreo en operación mediante inteligencia artificial, capaces de detectar señales de fatiga en tiempo real. Finalmente, incluye espacios de recuperación orientados al bienestar de los trabajadores.
La experiencia de Ultraport evidenció resultados concretos. Entre ellos, la reducción de eventos críticos asociados a la fatiga, que en el caso de Ultraport Mejillones alcanzó un 43% desde su implementación. A esto se sumó una mayor visibilidad del riesgo en tiempo real y la capacidad de identificar patrones.
Durante el congreso, también se abordaron temáticas como salud ocupacional, riesgos psicosociales, sostenibilidad y el uso de tecnologías para la prevención. En este contexto, se destacó una tendencia transversal en la industria: integrar cultura, tecnología y análisis de datos para fortalecer la gestión de riesgos y avanzar hacia estándares más robustos de seguridad.
De cara a los próximos años, la compañía proyecta seguir fortaleciendo una cultura preventiva basada en el cuidado de las personas, promoviendo entornos de trabajo más seguros y una mayor conciencia sobre los riesgos en la operación diaria.
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