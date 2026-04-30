Trabajadores del sector portuario participaron en el seminario “Trabajo en Equipo: la base de una respuesta segura”, desarrollado en Coquimbo y organizado conjuntamente por Ultraport, Terminal Puerto Coquimbo (TPC) y la Confederación de Trabajadores Portuarios de Chile (Cotraporchi), junto a los sindicatos locales, en el marco de su ciclo anual de actividades a nivel nacional orientadas a fortalecer la cultura de seguridad en el sector.
Durante la jornada, en la cual estuvo presente el senador Daniel Núñez y la secretaria regional ministerial (Seremi) del Trabajo y Previsión Social de Coquimbo, Andrea Barrera, se abordaron temáticas claves como; la excelencia operacional, el rol del trabajo en equipo en la seguridad, los planes para la reducción del riesgo de desastres, así como el monitoreo y predicción de tsunamis en Chile. Además, se relevó la importancia de promover una cultura preventiva, donde tanto trabajadores como empresas asuman un rol activo en materia de seguridad.
Pedro Brain, gerente de Puertos Multipropósitos de Ultraport, señaló que “en el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo estamos felices de que TPC, junto a Cotraporchi generen un nuevo espacio de encuentro para reflexionar en torno a la importancia de la seguridad en las operaciones portuarias, donde el cuidado mutuo y el autocuidado se vuelve muy relevante. La seguridad es parte de nuestros valores de Ultraport, por lo que debemos trabajar día a día para que se mantenga en nuestra cultura y quehacer diario”.
Por su parte, Laura Chiuminatto, gerente general de TPC, señaló que “la seguridad y la salud en el trabajo son un compromiso permanente que construimos cada día. Como Terminal Puerto Coquimbo, estamos contentos de haber impulsado este seminario en conjunto con Cotraporchi y Ultraport, porque creemos que una cultura de seguridad sólida se construye en la confianza, el diálogo y el cuidado. En el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, ratificamos nuestro compromiso de trabajar para que cada persona que se desempeña en este puerto pueda volver a su hogar incluso mejor de lo que llegó, con orgullo de haber aportado a la economía en un día de trabajo”.
En tanto, la seremi de Trabajo señaló que “la capacitación de trabajadores y la coordinación entre instituciones refuerza la importancia de promover una cultura de seguridad y salud en las faenas portuarias. El sector portuario es un motor clave para el desarrollo económico de la Región de Coquimbo, por lo que avanzar en estándares laborales seguros, modernos y sostenibles resulta fundamental para su crecimiento y para la protección de quienes se desempeñan en esta actividad estratégica”, manifestó.
Caso real de emergencia
En la oportunidad, se exhibió un video basado en un caso real de emergencia, referido a la caída al mar de un trabajador, instancia que fue liderada por representantes de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad de ambas empresas y en la que se analizaron errores en la respuesta, entregando recomendaciones concretas para evitar este tipo de situaciones.
El presidente de Cotraporchi, Sergio Baeza, valoró la realización de este tipo de espacios, señalando que “la seguridad en el trabajo portuario no puede depender sólo de normas, sino de cómo actuamos en conjunto. Aquí el trabajo en equipo es clave, no sólo para responder ante emergencias, sino también para prevenirlas. Este tipo de instancias permite compartir experiencias, identificar riesgos y avanzar hacia operaciones más seguras. Por lo tanto, agradezco el apoyo de la Armada de Chile, del IST y de las empresas del sector que siempre están presentes en nuestros seminarios”.
La jornada concluyó con una positiva evaluación por parte de los asistentes, quienes destacaron la relevancia de generar estos espacios de encuentro y aprendizaje.
Ultraport participa en primer seminario presencial sobre seguridad portuaria realizado por Cotraporchi en el puerto de Coquimbo
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