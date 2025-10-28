La popelina es una tela liviana y resistente, brillante a la vista y delicada al tacto. Su uso en uniformes laborales se debe a su durabilidad, resistencia al arrugado y propiedades transpirables, cualidades que garantizan comodidad y seguridad en distintos entornos de trabajo, incluyendo el portuario.

Con el tiempo y debido a su uso continuo, estas prendas tienden naturalmente a desgastarse. Como parte de su compromiso con los trabajadores, Ultraport realiza una renovación permanente de los uniformes de popelina, lo que genera una importante cantidad de tela en desuso.

Para evitar que estas prendas terminen como desecho, Ultraport Mejillones y RE-TRAZOS —emprendimiento especializado en confección sostenible— impulsaron una iniciativa que transformó 217 uniformes en desuso en 240 mochilas funcionales y resistentes a entregar a los trabajadores portuarios.

En total, se reutilizaron 158 chaquetas y 16 pantalones de popelina, además de 23 tenidas slack gabardina azules de la compañía portuaria, las que, a través de un cuidadoso proceso de diseño y confección de RE-TRAZOS, fueron convertidas en mochilas que combinan funcionalidad, durabilidad y un fuerte mensaje de responsabilidad ambiental.

Felipe Cerda, gerente de Ultraport Mejillones señaló que “esta iniciativa refuerza nuestro compromiso con el desarrollo sostenible a través de la colaboración. Nos enorgullece dar una segunda vida a los uniformes de nuestros trabajadores y transformarlos en un producto útil, que refleja responsabilidad social y ambiental”.

Por su parte, Kendra Iriarte, fundadora de RE-TRAZOS destacó que “cada mochila cuenta una historia de reutilización y compromiso con el medio ambiente. Este proyecto no solo evita que materiales valiosos se conviertan en residuos, sino que también promueve la economía circular y crea conciencia sobre la importancia de prolongar la vida útil de los productos”.

La entrega de las mochilas se realizó en el marco de una actividad interna para conmemorar los 30 años de operaciones de Ultraport Mejillones, instancia que permitió compartir y celebrar este importante hito junto a los colaboradores. Durante estos días, se está completando la entrega de todas las mochilas, reafirmando el compromiso de la compañía con el bienestar de sus trabajadores y con la sostenibilidad en sus operaciones.

MundoMaritimo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización para las Naciones Unidas ONU, adhiere a la promoción de actividades impulsadas por las organizaciones y empresas, que buscan potenciar una agenda transformadora, dejando atrás viejos paradigmas en la búsqueda de construir el mundo del futuro.

En esta línea, acompañamos a los miembros de la industria marítima, portuaria y logística, tanto en la región latinoamericana como a nivel global, en difundir sus acciones de sostenibilidad y acercamientos con las comunidades, destacando el profundo valor que tienen y sus beneficios estratégicos, operativos, culturales, sociales y organizacionales