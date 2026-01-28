En un escenario internacional caracterizado por la inestabilidad de los mercados, ajustes en las cadenas logísticas y mayores exigencias operacionales, Ultraport cerró 2025 con un crecimiento del 9% en la movilización total de carga respecto del año anterior.
Durante el período, la compañía transfirió más de 23 millones de toneladas en los distintos terminales donde opera a lo largo del país, desde Arica hasta Punta Arenas. El resultado se explica por una operación diversificada y por la mantención de la continuidad operacional en un contexto exigente para la industria portuaria.
“Fue un año complejo y desafiante para toda la cadena logística. En ese escenario, nuestro foco estuvo en asegurar continuidad operacional, seguridad y confiabilidad para nuestros clientes”, señaló Pedro Brain, gerente de Puertos Multipropósito de Ultraport (en la imagen).
Composición de la carga y continuidad operacional
Más allá del crecimiento total, en la compañía destacan que el foco está puesto en cómo se moviliza esa carga y no solo en cuánto crece. La operación multipropósito —que incluye contenedores, graneles, carga líquida, fraccionada y general— permitió absorber aumentos de demanda en distintos terminales y tipos de carga.
Durante 2025, los contenedores concentraron cerca del 50% del volumen total transferido, superando los 12,8 millones de toneladas, con un crecimiento cercano al 8,5%. La carga fraccionada, en tanto, fue el segmento de mayor expansión porcentual, con un aumento cercano al 51%, alcanzando 1,2 millones de toneladas. Este tipo de carga corresponde a bienes transportados de forma individual o en partidas no contenerizadas —como sacos, pallets, bobinas o piezas sueltas—, y su incremento da cuenta de una mayor diversificación de la operación multipropósito de Ultraport.
Según explicó Brain, estos resultados responden tanto a condiciones de mercado como a una coordinación operativa estrecha con los puertos y clientes. “Hemos fortalecido nuestra capacidad para absorber aumentos de volumen, cuidando siempre a las personas y la continuidad del servicio”, afirmó.
Otro de los elementos que marcó el desempeño de 2025 fue la estabilidad operacional, sustentada en la planificación, los estándares de seguridad y el trabajo coordinado con las organizaciones sindicales en los distintos terminales.
“El trabajo conjunto con los sindicatos permite construir modelos operativos más estables y seguros, lo que se traduce en mayor productividad y previsibilidad para los clientes”, agregó el ejecutivo.
Este enfoque adquiere especial relevancia de cara a 2026, año en el que se proyecta un escenario igualmente desafiante para el comercio exterior y la logística, con posibles ajustes en los flujos de carga y las rutas marítimas.
Proyección 2026
En 2026, Ultraport cumplirá 45 años de trayectoria. De cara a este nuevo ciclo, la compañía apunta a consolidar su crecimiento con foco en la excelencia operacional y en el apoyo al desarrollo del sistema portuario nacional.
“El desafío en este nuevo año es crecer de manera sostenible, asegurando que nuestros clientes cuenten con un operador eficiente, flexible y con capacidad de responder en escenarios complejos”, concluyó Brain.
Por MundoMaritimo
