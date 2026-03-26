En Chile, más del 90% del comercio exterior se moviliza a través de los puertos, lo que los convierte en una infraestructura crítica para el desarrollo económico del país. En este contexto, contar con trabajadores cada vez más preparados y especializados resulta fundamental para asegurar operaciones seguras, eficientes y capaces de responder a un entorno cada vez más exigente.
En esa línea, trabajadores portuarios de la localidad de Mejillones, pertenecientes a Ultraport Mejillones, Ultraport Angamos y TGN, recibieron su certificación de competencias laborales en una ceremonia realizada en el auditorio del Liceo Juan José Latorre.
Este reconocimiento acredita formalmente conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de su trayectoria, ya sea a través de la experiencia en terreno o mediante procesos de formación, en distintos ámbitos del sector logístico-portuario.
La actividad contó con la participación de autoridades locales, ejecutivos de la empresa; representantes de los organismos certificadores y, especialmente, de las familias de los trabajadores, quienes acompañaron este importante momento.
Durante la ceremonia se hizo entrega del diploma que certifica competencias en funciones clave para el funcionamiento de los puertos, como operador de cargador frontal, operador de terminal tractor, operador de grúa horquilla, operador de grúa móvil multipropósito y operador de grúa portacontenedores. Asimismo, se otorgaron certificaciones para operaciones mecanizadas, tales como operador de grúa puerto, gate control, shiploader y sala de control. Estos perfiles requieren altos niveles de preparación, responsabilidad y foco permanente en la seguridad.
El proceso se desarrolló durante 2025 en conjunto con ChileValora y los centros evaluadores ASIMET y MG Certifica, lo que consideró un proceso de evaluación a través de pruebas de conocimiento, en terreno y evidencia de la experiencia adquirida. Todo lo anterior brinda al trabajador el cumplimiento en cuanto al perfil definido, asegurando la competencia y acreditación respectiva.
Impresiones
Francisco Godoy Zamorano, gerente de Personas y Desarrollo Organizacional de Ultraport, destacó que “con la entrega de estas certificaciones avanzamos en el crecimiento y desarrollo integral de más de 134 trabajadores de Mejillones. Creemos firmemente en el compromiso de proyectarnos y seguir creciendo, fortaleciendo habilidades orientadas a brindar un servicio de calidad y eficiencia en los distintos terminales que operamos a lo largo del país. Para ello, impulsamos espacios y herramientas que permiten seguir desarrollándose y generar un impacto positivo en su vida laboral, así como en su calidad de vida y la de sus familias”.
El presidente de Cotraporchi, Sergio Baeza, afirmó que “para nosotros es importante que los trabajadores se certifiquen y tengan una acreditación que lo respalde. Antes esto no pasaba, pero hoy es un logro para los trabajadores portuarios, porque muchos parten como movilizadores y van aprendiendo otras funciones, como horquillero u operador, desarrollándose dentro del puerto. Esta certificación les da valor, porque antes no teníamos ningún reconocimiento formal y hoy contamos con un respaldo que nos valida como trabajadores”.
Por su parte, Nelson Valdivia, operador de grúas de puerto y uno de los trabajadores certificados, valoró el proceso señalando que “esta certificación reconoce un oficio que se aprende con los años, con la práctica y la experiencia. Después de tanto tiempo en este trabajo, recibir este respaldo tiene un valor muy especial”.
Este programa forma parte de una estrategia más amplia de la compañía para fortalecer el desarrollo de sus trabajadores y avanzar hacia una industria portuaria más profesional, segura y preparada para los desafíos actuales.
“Para este 2026 tenemos considerado certificar a cerca de 600 trabajadores con el objeto de consolidar sus caminos de formación continua. Lo anterior, gracias al esfuerzo conjunto y coordinado entre el mundo público, privado y de los propios trabajadores. Sin embargo, es importante precisar que, del número mencionado, 200 becas serán otorgadas directamente desde Ultraport, pues estamos fuertemente comprometidos con el desarrollo laboral de los equipos presentes de Arica a Punta Arenas”, especifica Francisco Godoy Zamorano.
Los trabajadores distinguidos en Mejillones se suman a procesos previos de certificación realizados previamente en distintas operaciones de Arica a Punta Arenas donde Ultraport está presente.
Desde Ultraport destacaron que más allá de las cifras, esta certificación tiene un impacto concreto: reconoce trayectorias, abre oportunidades y fortalece el rol de las personas en una actividad clave para el país, donde gran parte del comercio exterior depende del trabajo que se realiza en los puertos.
Trabajadores de Puerto Ventanas reciben certificación de competencias laborales
Ultraport Coquimbo: 47 trabajadores portuarios son certificados en competencias laborales de transporte marítimo
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
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