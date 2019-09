La profundización en el negocio del transporte de bienes por carretera, la aceleración de la contratación en un nuevo centro de operaciones previsto en Chicago y el despliegue de servicios logísticos, a pesar de que su negocio principal de transporte carretero sigue registrando fuertes pérdidas, son los nuevos anuncios de Uber, indica un reporte de WSJ.

La empresa Uber Freight indicó que está ampliando un servicio destinado a facilitar a los camioneros el proceso de recoger remolques ya cargados y listos para su transporte, en lo que corresponde a la última de una serie de mejoras en el negocio, ya que busca competir con las compañías tradicionales de transporte de carga y en un creciente campo de corretaje digital.

Uber Freight también aseguró que los transportistas que utilizan su aplicación móvil ahora pueden reservar varias cargas a la vez, un servicio que, según plantea, ayudará a los camioneros a planificar mejor y a reducir el número de millas gastadas en el transporte de remolques vacíos. El convoy inicial de una startup de reserva de carga que compite con Uber desplegó un servicio similar a principios de este año.

Las acciones marcan los últimos pasos para extender el alcance de Uber Technologies más allá de su aplicación de transporte por carretera.

Los ingresos totales de Uber alcanzaron los US$3.170 millones en el segundo trimestre, pero la compañía todavía espera perder entre US$3.000 y US$3.200 millones este año.

Uber, que registró US$11.300 millones en ingresos de todo el año para 2018, no reveló los resultados financieros de Uber Freight, que lanzó en 2017, pero dijo en su presentación de la oferta pública inicial que la división tenía US$358 millones en reservas brutas de fletes en 2018.

El segmento Other Bets de la compañía, que consiste principalmente en Uber Freight y su negocio de movilidad centrado en bicicletas eléctricas y scooters, generó unos ingresos de US$373 millones en 2018.

Se trata de una pequeña parte del negocio de gestión de transporte de carga doméstica de Estados Unidos, estimado en US$86.500 millones, según la consultora Armstrong & Associates.

Uber Freight "ha llegado a un punto en el que han alcanzado una escala", dijo el presidente de Armstrong & Associates, Evan Armstrong. "El próximo objetivo para ellos es llegar a 1.000 millones de dólares".

Uber aseguró la semana pasada que está abriendo una oficina en Chicago que servirá como su sede de carga y será el primer centro de ingeniería de la división fuera de San Francisco. Uber dice que planea invertir más de US$200 millones anuales en la región y contratar a 2.000 empleados en los próximos tres años.

Chicago es un importante punto de tránsito para el transporte marítimo norteamericano y la sede de varios grandes operadores. Los corredores de carga Echo Global Logistics Inc., Hub Group Inc. y United Parcel Service Inc., la división de corretaje de Coyote Logistics, tienen su base en la región, junto con una serie de empresas de logística enfocadas a la tecnología.

Para escalar más rápido, Uber Freight y las plataformas de carga digital rivales también están añadiendo servicios destinados a ayudar a los camioneros a ganar más dinero y a aumentar la eficiencia para los clientes a los que transportan la carga. Incluyen funciones de clasificación para las instalaciones de recogida y devolución de carga que ayudan a los transportistas a decidir qué cargas desean aceptar.

Uber Freight está expandiendo un servicio de transporte conocido en la industria como "drop-and-hook" a California después de un despliegue inicial en Texas. Con este servicio, los camioneros pueden enganchar sus vehículos a remolques ya cargados en lugar de tener que esperar a que se carguen y descarguen su contenido. El objetivo es acelerar las transferencias de carga para los expedidores y los conductores. Estos servicios pueden ayudar a los camioneros más pequeños a obtener negocios que son típicamente la provincia de las grandes compañías de camiones con grandes flotas de remolques.

