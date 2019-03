El vocero de la Corporación Paso Agua Negra (Corpan), Carlos Ruiz, dijo que, para concretar el paso birregional, todos los actores de la región de Coquimbo deben hacer presión y exigir materializar el ya anunciado proyecto. En una reunión convocada por la Corporación Paso Agua Negra (Corpan) y Corporación Industrial para el Desarrollo Regional (Cidere), agrupaciones como la Sociedad Agrícola del Norte y la Multigremial de Coquimbo se reunieron con autoridades, consejeros regionales e incluso ex intendentes, para discutir sobre el futuro del túnel de Agua Negra. Desde fines de 2017, la iniciativa se encuentra paralizada por falta de acuciosidad en el pliego de licitación, según el Ministerio de Obras Públicas, informó El Día.

“Vemos que una vez más desde el centralismo, frenan la iniciativa, ya que llevamos dos años en nada”, dijo Ruiz. Por lo mismo, reveló al medio regional que la próxima semana, el Consejo Regional realizará un llamado a la Ebitan y al MOP para que pongan al tanto sobre qué pasa con el proyecto. “Lo que queremos son plazos, fechas. Esto nos preocupa porque si no se dan, es una historia de nunca acabar. Queremos una carta Gantt definida”, precisó.

Además, el dirigente llamó a no despilfarrar la oportunidad de financiamiento que ha entregado el BID para el túnel. “Pedimos que se cierre el proceso de precalificación y se abra la licitación. No creo que el BID nos mantenga las tasas preferenciales para siempre. No podemos perder esta oportunidad y por eso estamos presionando. Lo único que falta es la voluntad política”, emplazó.

En Cidere reiteraron su compromiso con la obra, en beneficio del desarrollo de la región de Coquimbo que buscan orientar a los mercados asiáticos. Luego de la conversación se acordó ampliar la convocatoria invitando a la misma al Gobierno Regional y seremi del MOP, para que junto al Core, parlamentarios y gremios empresariales, realicen una nueva convocatoria, esta vez con las autoridades del Ebitan y revisar los tiempos (cronograma) y verificar que se vayan cumpliendo los plazos acordados. En abril habría novedades.

Desde Argentina ha trascendido que durante abril habría novedades sobre el proceso de licitación. Mientras que desde el MOP confirman que el próximo mes habrá reuniones entre autoridades birregionales para avanzar en los detalles faltantes. Sin embargo, han evitado referirse a los pormenores de la situación.

Por MundoMarítimo