El “MSC Isabella” (en la imagen) completó recientemente su último itinerario bajo el Acuerdo 2M, marcando el fin definitivo de esta alianza entre Maersk y MSC. Con ello, también se cierra un capítulo en la historia de las grandes alianzas navieras —2M, THE Alliance y OCEAN— que dominaron las rutas Este-Oeste durante años. La disolución de 2M permitió que Maersk y MSC rediseñaran sus estrategias, impulsando una nueva configuración del mercado con el surgimiento de nuevas alianzas, reporta Alphaliner.

Tras la disolución de 2M, Hapag-Lloyd abandonó THE Alliance para aliarse con Maersk en la nueva Gemini Cooperation, mientras que THE Alliance se transformó en la Premier Alliance. En paralelo, las antiguas redes se desmantelaron progresivamente y surgieron nuevas estructuras. Alphaliner ha comenzado a evaluar estas nuevas alianzas según el tamaño y capacidad aportada por cada socio. En términos de capacidad, OCEAN Alliance sigue siendo la más grande (4,37 MTEUs), seguida por Gemini Cooperation (3,69 Mteu) y Premier Alliance (2,42 MTEUs), mientras que MSC, ahora independiente, opera con 3,27 MTEUs en rutas clave.

Sin embargo, la comparación entre alianzas se ha vuelto más compleja. A diferencia del pasado, en que las redes compartían configuraciones similares, hoy algunas alianzas adoptan modelos de "Hub & Spoke), mientras otras mantienen esquemas tradicionales o redes independientes con acuerdos de intercambio de espacios. Además, el alcance geográfico difiere: Gemini incluye rutas transatlánticas y al subcontinente indio; Premier se limita a esta última, mientras que OCEAN excluye ambas rutas.

Finalmente, el grado de compromiso de las líneas navieras con sus alianzas varía. Las asiáticas, como Yang Ming (con un 80% de su flota en Premier), suelen aportar una mayor proporción de capacidad, dado su fuerte enfoque en las rutas Asia-América. ONE y Evergreen también destacan con un tercio de su capacidad en América, a diferencia de las europeas, que operan más por cuenta propia. Maersk y Hapag-Lloyd ahora destinan más del 50% de su capacidad a Gemini Coopertion, mientras que MSC ha abandonado completamente el modelo de alianzas.

Gemini Cooperation

Maersk y Hapag-Lloyd han logrado ampliar la capacidad de Gemini Cooperation hasta 3,69 MTEUs, cumpliendo su objetivo conjunto de 3,70 MTEUd, con Maersk aportando casi dos tercios de los espacios. Ambas navieras han incrementado significativamente su contribución respecto a sus antiguas alianzas, desplegando alrededor de medio millón de TEUs adicionales cada una, gracias a la integración del modelo “Hub and Spoke” con servicios Shuttle que suman un 7,7% de la capacidad. Aunque el aporte extra es similar en volumen, representa un mayor esfuerzo para Hapag-Lloyd, que ahora dedica el 57% de su flota a Gemini (frente al 39% en THE Alliance), mientras que Maersk ha aumentado su compromiso del 41% al 50%.

Premier Alliance

Tras la salida de Hapag-Lloyd de THE Alliance, ONE, HMM y Yang Ming conformaron la nueva Premier Alliance, una estructura con un alcance similar pero menor capacidad total, alcanzando 2,42 MTEUs. ONE es el mayor contribuyente con el 49% de la capacidad (1,23 MTEUs), aunque este porcentaje ha disminuido levemente debido al crecimiento general de su flota por nuevos buques. Yang Ming aporta 0,57 MTEUs, lo que representa el 80% de su flota, siendo la línea naviera con mayor grado de compromiso con su alianza. Por su parte, HMM incrementó su capacidad en Premier en un 25%, hasta 0,68 MTEUs, al integrar el servicio Far East - USWC ‘PSX’ que antes operaba de forma independiente.

Aunque Premier Alliance es la más pequeña de las tres grandes alianzas, sus miembros mantienen acuerdos estratégicos externos. ONE, por ejemplo, firmó un vessel sharing agreeement (VSA) con miembros de la Ocean Alliance para operar en la ruta Transatlántico, y también tiene acuerdos de espacios con MSC en la ruta Asia-Europa. Sin embargo, estas colaboraciones externas no se incluyen en las cifras de capacidad de la alianza, ya que no forman parte formal de la estructura de Premier Alliance.

MSC: una aerolínea independiente

Aunque MSC ya no forma parte de ninguna gran alianza, sigue colaborando estratégicamente con otras líneas navieras en rutas clave. A través de acuerdos de compartición de espacios, ha abierto partes de su red a los miembros de Premier Alliance en la ruta Lejano Oriente-Europa, y también comparte buques con ZIM en la ruta Asia-Costa Este de EE. UU., operando conjuntamente seis servicios. Aunque su flota global alcanza los 6,64 MTEUs, solo despliega unos 3,27 MTEUs (49%) en rutas Este-Oeste. Estas alianzas puntuales demuestran que MSC, a pesar de ser una línea naviera independiente, sigue cooperando cuando resulta ventajoso.

Ocean Alliance

Tras la reorganización de febrero de 2025, la Alianza OCEAN fue la única que mantuvo su estructura sin cambios y actualmente opera la mayor flota en las rutas Este-Oeste, con 4,37 MTEUs. Su capacidad se sustenta principalmente en los aportes de Cosco Group (1,75 MTEUs, el 40% del total), Evergreen y CMA CGM, siendo Evergreen la más comprometida con un 67% de su flota dedicada a la alianza. Todos los socios tienen activos programas de construcción de buques, con el objetivo de aumentar progresivamente la capacidad conjunta y alcanzar una flota total de 5,00 MTEUs.

