El mercado internacional de graneles agrícolas continúa mostrando alta volatilidad debido a la incertidumbre climática, el aumento de costos y la creciente competitividad de Sudamérica, especialmente de Brasil, en el comercio mundial de maíz y soja.

Según el más reciente análisis de BRS Dry Bulk, los futuros del maíz en Chicago se fortalecieron durante el último mes, alcanzando US$4,69 por bushel -unidad de volumen utilizada principalmente en Estados Unidos para comercializar granos-, impulsados por un desempeño exportador superior al de meses previos. Sin embargo, la consultora advirtió que “las perspectivas de exportación podrían debilitarse ante las esperadas condiciones de El Niño”, escenario que podría afectar la dinámica de la demanda global.

El informe sostiene que el panorama para la producción estadounidense de maíz en 2026 se está tornando “cada vez más incierto” debido al alza de costos vinculados al conflicto en Medio Oriente, menores precios del cereal y persistentes riesgos climáticos. A ello se suma una fuerte presión sobre la rentabilidad de los agricultores producto del aumento en los precios de fertilizantes y energía.

En este contexto, Brasil continúa consolidando su posición competitiva en el mercado global de soja. El reporte destaca que “las exportaciones brasileñas siguen siendo más competitivas gracias a menores precios FOB, un real más débil y condiciones de flete frecuentemente más favorables hacia Asia”.

Además, el incremento en los costos de fertilizantes, particularmente de la urea, está incentivando a productores estadounidenses a trasladar superficie sembrada desde maíz hacia soja. Esta situación ha contribuido a sostener los precios de la oleaginosa, que acumula seis semanas consecutivas de firmeza, alcanzando cerca de US$11,88 por bushel.

El análisis señala además, que las rutas de largo recorrido desde el Golfo de Estados Unidos continúan tensionadas debido a la incertidumbre geopolítica y cambios en los flujos energéticos globales. Asimismo, “los elevados costos de tránsito por el Canal de Panamá y la limitada disponibilidad de slots están amplificando las ineficiencias logísticas”.

En este escenario, las tarifas de transporte marítimo han mostrado una tendencia alcista. La ruta P7- Estados Unidos/Golfo de México hacia China- alcanzó aproximadamente US$69,16 por tonelada métrica, mientras que la ruta P6_82 desde Brasil hacia China subió hasta US$20.373 diarios.

De acuerdo con datos de AXSMarine, las exportaciones estadounidenses de soja continúan concentrándose principalmente en el Golfo de México, mientras que los embarques de maíz se distribuyen entre el Golfo de México y la región NOPAC (costa oeste de Norteamérica). El reporte proyecta que “un desplazamiento relativo hacia mayores flujos de soja probablemente respaldará la actividad en NOPAC, particularmente en cargas con destino a Asia”.

En materia de demanda, China se mantuvo en 2025 como el principal importador de soja estadounidense, concentrando cerca del 25% del volumen total, equivalente a 7,2 millones de toneladas. No obstante, la participación china sigue muy por debajo del promedio histórico superior al 60%, reflejando “el impacto continuo de los aranceles estadounidenses y un cambio estructural hacia suministros alternativos, principalmente Brasil”.

Por otra parte, el mercado del maíz mostró ciertos cambios regionales relevantes para América Latina. Las exportaciones estadounidenses hacia Colombia aumentaron un 14% interanual, mientras que los envíos hacia México cayeron un 14%, totalizando 9,4 millones de toneladas, evidenciando “un cierto reequilibrio regional de la demanda”.

Para los próximos meses, BRS Dry Bulk anticipa que el mercado continuará expuesto a una elevada incertidumbre, especialmente ante una posible expansión de la superficie destinada a soja en Estados Unidos. Esto podría seguir modificando los flujos de exportación y mantener la volatilidad en el mercado de fletes marítimos de graneles agrícolas.

Por MundoMaritimo