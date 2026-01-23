El transporte marítimo mundial de graneles cerró 2025 con un récord histórico, al alcanzar un volumen total de 5.700 millones de toneladas métricas, según datos de AXSMarine. El resultado representó un crecimiento interanual de 1,7% y dio continuidad a la tendencia ascendente observada en el sector durante la última década, con una dinámica marcada por un mayor impulso en el segundo semestre del año.

El inicio de 2025 mostró una evolución más débil. Durante el primer trimestre se movilizaron 1.320 millones de toneladas, lo que implicó una caída de 1,7% frente al mismo período del año anterior. En el segundo trimestre, los volúmenes se estabilizaron en 1.420 millones de toneladas, con una variación positiva marginal de 0,3%. El crecimiento se concentró en el segundo semestre del año, cuando el tercer trimestre alcanzó 1.470 millones de toneladas, con un alza de 4,3%, y el cuarto trimestre llegó a 1.500 millones de toneladas, marcando un incremento de 3,8%.

Desglose por tipo de carga

El mineral de hierro se mantuvo como el principal componente del transporte marítimo de graneles. Los embarques totalizaron 1.710 millones de toneladas en 2025, un aumento de 1,4% interanual. Australia lideró las exportaciones con 944,8 millones de toneladas, seguida por Brasil con 390,6 millones. Canadá y Sudáfrica también registraron incrementos moderados. En el lado de la demanda, China concentró la mayor parte de las importaciones, con 1.280 millones de toneladas, mientras que Japón y Corea del Sur mostraron leves descensos.

El mercado del carbón presentó un comportamiento divergente. Los embarques de carbón térmico se redujeron a poco menos de 1.000 millones de toneladas, con una contracción de 4,8%. Indonesia disminuyó sus exportaciones a 487,0 millones de toneladas, mientras que Australia incrementó los embarques hasta 198,8 millones. China redujo de forma significativa sus importaciones de este producto, al igual que India, en contraste con la estabilidad observada en Japón. El carbón coquizable también retrocedió, con un total de 291,5 millones de toneladas, 2,2% menos que en 2024, aunque los envíos desde Rusia compensaron parcialmente las caídas registradas en Australia y Estados Unidos.

En el segmento agrícola, la soja mostró un desempeño positivo. El comercio marítimo global alcanzó 160,9 millones de toneladas, un crecimiento de 4,6%. Brasil reforzó su posición como principal exportador, con 107,7 millones de toneladas, mientras que Estados Unidos redujo sus embarques y Argentina duplicó su volumen respecto del año previo. China continuó siendo el principal destino. En contraste, el comercio de otros granos, principalmente maíz y trigo, cayó 7,0% hasta 360,3 millones de toneladas, con una fuerte reducción de las importaciones chinas y un aumento de los volúmenes destinados a Japón.

La bauxita fue uno de los productos con mayor expansión durante el año. Los embarques de este mineral alcanzaron 241,4 millones de toneladas, con un crecimiento de 20,8%. Guinea concentró la mayor parte de las exportaciones, mientras que China absorbió la mayor parte de la demanda, con 213,0 millones de toneladas importadas. También se registraron aumentos en el comercio marítimo de productos siderúrgicos, fertilizantes y mineral de níquel.

Carga por tipo de buques

La asignación de flota reflejó los cambios en la composición de cargas. Los buques Handysize y Handymax transportaron en conjunto 805,2 millones de toneladas, con un crecimiento de 2,8%, apoyados por minerales, granos y productos siderúrgicos. Los Supramax registraron una caída de 5,5%, afectados por la menor actividad en carbón. Los Ultramax mostraron el mayor crecimiento relativo, con un aumento de 10,8%, impulsado por minerales, fertilizantes y granos.

En tanto, los Panamax movilizaron 1.110 millones de toneladas, un incremento de 4,6%, sostenidos por mayores volúmenes de carbón y minerales. Los OverPanamax crecieron levemente hasta 290,3 millones de toneladas, mientras que los Capesize transportaron 1.570 millones de toneladas, con una expansión moderada de 0,9%, marcada por el aumento del mineral de hierro y la bauxita, frente a una caída del carbón. Los Very Large Ore Carriers concentraron su actividad casi exclusivamente en mineral de hierro, con 347,2 millones de toneladas movilizadas.

Por MundoMaritimo