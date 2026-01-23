El transporte marítimo mundial de graneles cerró 2025 con un récord histórico, al alcanzar un volumen total de 5.700 millones de toneladas métricas, según datos de AXSMarine. El resultado representó un crecimiento interanual de 1,7% y dio continuidad a la tendencia ascendente observada en el sector durante la última década, con una dinámica marcada por un mayor impulso en el segundo semestre del año.
El inicio de 2025 mostró una evolución más débil. Durante el primer trimestre se movilizaron 1.320 millones de toneladas, lo que implicó una caída de 1,7% frente al mismo período del año anterior. En el segundo trimestre, los volúmenes se estabilizaron en 1.420 millones de toneladas, con una variación positiva marginal de 0,3%. El crecimiento se concentró en el segundo semestre del año, cuando el tercer trimestre alcanzó 1.470 millones de toneladas, con un alza de 4,3%, y el cuarto trimestre llegó a 1.500 millones de toneladas, marcando un incremento de 3,8%.
Desglose por tipo de carga
El mineral de hierro se mantuvo como el principal componente del transporte marítimo de graneles. Los embarques totalizaron 1.710 millones de toneladas en 2025, un aumento de 1,4% interanual. Australia lideró las exportaciones con 944,8 millones de toneladas, seguida por Brasil con 390,6 millones. Canadá y Sudáfrica también registraron incrementos moderados. En el lado de la demanda, China concentró la mayor parte de las importaciones, con 1.280 millones de toneladas, mientras que Japón y Corea del Sur mostraron leves descensos.
El mercado del carbón presentó un comportamiento divergente. Los embarques de carbón térmico se redujeron a poco menos de 1.000 millones de toneladas, con una contracción de 4,8%. Indonesia disminuyó sus exportaciones a 487,0 millones de toneladas, mientras que Australia incrementó los embarques hasta 198,8 millones. China redujo de forma significativa sus importaciones de este producto, al igual que India, en contraste con la estabilidad observada en Japón. El carbón coquizable también retrocedió, con un total de 291,5 millones de toneladas, 2,2% menos que en 2024, aunque los envíos desde Rusia compensaron parcialmente las caídas registradas en Australia y Estados Unidos.
En el segmento agrícola, la soja mostró un desempeño positivo. El comercio marítimo global alcanzó 160,9 millones de toneladas, un crecimiento de 4,6%. Brasil reforzó su posición como principal exportador, con 107,7 millones de toneladas, mientras que Estados Unidos redujo sus embarques y Argentina duplicó su volumen respecto del año previo. China continuó siendo el principal destino. En contraste, el comercio de otros granos, principalmente maíz y trigo, cayó 7,0% hasta 360,3 millones de toneladas, con una fuerte reducción de las importaciones chinas y un aumento de los volúmenes destinados a Japón.
La bauxita fue uno de los productos con mayor expansión durante el año. Los embarques de este mineral alcanzaron 241,4 millones de toneladas, con un crecimiento de 20,8%. Guinea concentró la mayor parte de las exportaciones, mientras que China absorbió la mayor parte de la demanda, con 213,0 millones de toneladas importadas. También se registraron aumentos en el comercio marítimo de productos siderúrgicos, fertilizantes y mineral de níquel.
Carga por tipo de buques
La asignación de flota reflejó los cambios en la composición de cargas. Los buques Handysize y Handymax transportaron en conjunto 805,2 millones de toneladas, con un crecimiento de 2,8%, apoyados por minerales, granos y productos siderúrgicos. Los Supramax registraron una caída de 5,5%, afectados por la menor actividad en carbón. Los Ultramax mostraron el mayor crecimiento relativo, con un aumento de 10,8%, impulsado por minerales, fertilizantes y granos.
En tanto, los Panamax movilizaron 1.110 millones de toneladas, un incremento de 4,6%, sostenidos por mayores volúmenes de carbón y minerales. Los OverPanamax crecieron levemente hasta 290,3 millones de toneladas, mientras que los Capesize transportaron 1.570 millones de toneladas, con una expansión moderada de 0,9%, marcada por el aumento del mineral de hierro y la bauxita, frente a una caída del carbón. Los Very Large Ore Carriers concentraron su actividad casi exclusivamente en mineral de hierro, con 347,2 millones de toneladas movilizadas.
Por MundoMaritimo
Puerto Panul, en Chile, alcanza récord histórico de descarga de graneles limpios en 2025
TPA alcanza máximo histórico de 96 mil toneladas en almacenamiento de graneles bolivianos
3717 compañías registradas, 50 países, 82 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.