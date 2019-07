El Consejo Municipal del Archipiélago Juan Fernández ha denunciado a Transmarko por no cumplir con sus servicios de abastecimiento de buena manera, incluso, en algunas ocasiones, dejando a los vecinos sin alimentos que además requerírian el servicio de transporte de pasajeros. Ante esto la naviera ha señalado que el transporte de pasajeros no está incluido en el contrato de concesión y que los cambios en los itinerarios muchas veces se deben a los propios requerimientos de la comunidad, según informa biobíochile.cl

En febrero de este año, la naviera perdió el 80% de los alimentos que transportaba por problemas en su refrigeración. Además, denuncian que los itinerarios de la empresa no se respetan adecuadamente, llevando cargamento de manera muy seguida, y otras veces, con mucho espacio de tiempo de por medio.

Ante estas acusaciones, Transmarko emitió un comunicado de prensa, señalando que sobre la necesidad de un terminal de pasajeros “las bases de licitación vigentes del servicio de transporte marítimo subsidiado, no lo considera. Dicho requerimiento es ajeno al contrato marítimo y a la responsabilidad de nuestra empresa”.

Respecto a los problemas de frecuencia, la naviera apuntó que “esto responde a los requerimientos de la misma comunidad que solicita apresurar o retardar algún viaje, debido a alguna actividad o celebración importante”.

Victoria Bertullo, representante de la Municipalidad de la isla de Juan Fernández, señala que “ellos [la naviera] deben tener la capacidad para trasladar personas”.

En paralelo, el concejal, Julio Chamorro, afirma que “la razón por la que no hay reclamos formales en contra de la naviera, es porque no es posible hacerlo si la Secretaria Regional Ministerial de Transportes no se encuentra en la isla, sumado a que, en algunos sectores, muchas veces, no cuentan con señal telefónica”.

Por Mundo Marítimo