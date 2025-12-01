Con orgullo y compromiso por la equidad de género en la industria portuaria, Ultraport Valparaíso celebró la certificación de Belén Cariaga y Marion Jorquera, quienes se convirtieron en las primeras mujeres de la sucursal en desempeñar funciones de alta complejidad técnica, tras completar sus procesos de formación como Operadora RTG y Operadora Portacontenedor, respectivamente.

Estas especialidades implican operar maquinaria de alto tonelaje y alta precisión: la Grúa RTG (Rubber Tyred Gantry Crane), que permite apilar y mover contenedores en el patio portuario, y la grúa tipo Reach Stacker o Portacontenedor, utilizada para trasladar contenedores entre camiones, depósitos y zonas de carga. Ambos equipos requieren alto dominio técnico, coordinación y responsabilidad operacional, especialmente en faenas con tráfico constante de maquinaria y contenedores.

Belén Cariaga, de 36 años, se desempeña como operadora de tracto camión y durante 2025 completó una capacitación de 44 turnos, equivalentes a 330 horas, en la especialidad de Operador RTG. Su proceso concluyó en mayo de 2025, convirtiéndose en la única mujer que actualmente ejerce esta función en Ultraport. Su logro representa un paso relevante en la consolidación del liderazgo femenino dentro de las operaciones portuarias.

“El simple hecho de poder aprender, capacitarme y recibir la oportunidad de crecer ya representa un avance importante, y eso me genera una profunda satisfacción que me impulsa a seguir avanzando en el camino que elegí. Actualmente, siendo la única mujer en esta función, me siento muy feliz y agradecida, ya que he tenido una excelente recepción por parte de mis compañeros, lo que me motiva aún más a seguir creciendo y aprendiendo”, señaló Cariaga.

Por su parte, Marion Jorquera, de 29 años, completó su proceso de formación como Operador Portacontenedor en agosto de 2025, tras 45 turnos de instrucción equivalentes a 338 horas de capacitación. Jorquera se convirtió en la primera mujer en la historia de Ultraport Valparaíso en asumir esta función, marcando un precedente significativo en la incorporación femenina a roles operativos tradicionalmente masculinos.

“Para mí ha sido un gran desafío que me propuse desde hace muchos años y hoy me siento feliz de haber tenido la oportunidad de cumplirlo. He enfrentado muchos retos, especialmente el de superarme a mí misma y aprender cada día cosas nuevas para seguir mejorando. A quienes sueñen con hacerlo, les diría que nada es imposible: con tiempo, paciencia y dedicación todo se puede lograr. Me siento muy orgullosa de haber sacado la cara por las mujeres y ser la primera, y hasta ahora la única, en realizar esta función”, expresó Jorquera.

Ambas trabajadoras participaron en un programa interno de formación técnica impulsado por Ultraport, enfocado en fortalecer las competencias de sus colaboradores, promover la seguridad en las operaciones y fomentar la igualdad de oportunidades dentro de la organización.

David Álvarez, gerente de Ultraport Valparaíso, destacó el compromiso y la perseverancia de las trabajadoras: “El esfuerzo y la dedicación de Belén y Marion son un orgullo para nuestra compañía. A través de su ejemplo reafirmamos nuestra convicción de que el talento no tiene género. En Ultraport promovemos el desarrollo de nuestros equipos, impulsando espacios de aprendizaje y crecimiento que fortalecen la equidad y la inclusión en la industria portuaria”.

Con esta certificación, “Ultraport reafirma su compromiso con la diversidad, la formación continua y la equidad de género, avanzando hacia una operación más inclusiva y tecnológicamente preparada, representativa del talento y la capacidad que impulsan el desarrollo del sector logístico-portuario del país”, señaló la empresa.