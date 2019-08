Alrededor de 20 mujeres Agentes de Aduana de distintas zonas del país, acompañadas por el presidente de la Cámara Aduanera de Chile, Felipe Serrano, visitaron Terminal Pacífico Sur Valparaíso, TPS, para conocer directamente la operación e instalaciones del Terminal 1, fundamental para su labor de gestión de importaciones y exportaciones.

En el recinto fueron recibidas por Camilo Jobet, subgerente comercial de TPS, quien destacó la relevancia de la visita y les explicó los desafíos que enfrenta el sector portuario. “Nos parece tremendamente interesante, como puerto siempre hemos tenido las puertas abiertas para recibir a la comunidad, a los usuarios de la cadena logística, ya sean transportistas, autoridades, clientes. En este caso nos toca la grata visita de un grupo de mujeres pertenecientes al gremio de las Agencias de Aduana, específicamente de la Cámara Aduanera. Entiendo que no habían tenido la oportunidad antes de estar en el Puerto de Valparaíso, así que con mucho orgullo e interés recibimos al grupo con el fin de despejar algunas dudas y que puedan entender de forma más cercana qué hacemos nosotros y aportar a su trabajo”.

Felipe Serrano expresó que “los Agentes de Aduana siempre están trabajando duro en todo el país. Los puertos representan el comercio exterior chileno, somos quienes llevamos el comercio exterior del país, estamos insertos en la economía y queremos aportar para mejorar”.

Paula Menares, de Agencia de Aduana Menares, comentó que el terminal “me pareció súper interesante, nunca antes había estado acá. Me imaginaba que era más grande, es distinto verlo acá en persona”. En tanto, Paula Rojas, de Agencia de Aduana Patricio Rojas, dijo que “hace muchos años que no había venido al puerto, así que me pareció una visita interesante. En general me pareció todo súper organizado, que es como debe ser”.

Durante la visita recorrieron el patio del Terminal conociendo todas las actividades que se realizan por parte de las diferentes áreas, con especial detalle en el Área de Aforo de TPS, donde se efectúan las revisiones aduaneras de la carga, y en que destaca el proceso ordenado con que se realiza el aforo y la seguridad del terminal, que posee cámaras de seguridad en todo el recinto y sistemas de control que permiten contar con una trazabilidad de la carga en todo momento.