Demostrando mucho entusiasmo y, sobre todo, cariño por su ciudad, tres pequeños artistas fueron premiados por Terminal Pacífico Sur (TPS), gracias a sus obras con las que participaron en el concurso organizado por el terminal "Lo que más me gusta de Valparaíso es...", con motivo del Día del Niño.

Amanda Del Valle, de 8 años; Frankie Salinas, de 9 años; y María Ignacia Aguilera, de 10 años, fueron invitados juntos a sus papás a recibir sus premios en las oficinas de TPS, donde pudieron conocer más de cerca la labor que desarrolla el terminal portuario, a la vez que explicaron sus obras y su inspiración para realizarlas.

Laura Chiuminatto, subgerente de Sostenibilidad de TPS, los felicitó por su motivación, talento y muy especialmente por su cariño a la ciudad puerto. "Estamos muy contentos con este concurso que buscaba visibilizar el cariño que los niños y niñas sienten por Valparaíso y lo mucho que les entrega cada día, así como fomentar sus habilidades y participación, especialmente tras tanto tiempo de confinamiento por la pandemia. Creemos que logramos con creces estos objetivos y nos motiva mucho ver el entusiasmo con el que ellos y sus familias acogieron nuestra invitación", sostuvo.

Frankie Salinas, quien envió una foto de la vista que tiene desde su casa cuando su mamá cocina, explicó que su foto muestra "nuestra casa. Desde nuestro balcón tenemos esta hermosa vista de todo Valparaíso. A nuestra familia nos gustan los ascensores, claro que de nuestra casa algunos no se ven, pero cuando se puede los visitamos, pasamos por ahí o a veces subimos".

Amanda Del Valle hizo una maqueta de su calle en Playa Ancha, contando que "quise mostrar mi barrio, mi casa, mis vecinos y mis animales". Su papá, Felipe Del Valle, expresó que "me parece muy bonito que hagan participar a los niños. Amanda se pone muy contenta de poder hacer estas obras de arte que representan el barrio que ella tanto quiere y sus animales. En la casa nosotros siempre motivamos a que ella haga cosas relacionadas con el arte y nosotros lo hacemos también en el trabajo".

Por su parte, Susana Barrientos, su mamá, agregó: "felicito la iniciativa porque en la pandemia los niños estuvieron más aislados, fue a los que más afectó el encierro y toda la situación que se ha vivido. Instancias como ésta nos ayudan a la familia y a los niños a potenciar sus habilidades, a motivarlos y a que estén más felices. A ella le interesa mucho Valparaíso y pinta desde hace algunos años, tiene clases y ahora va a ir a retratar en el paseo 21 de mayo el puerto de Valparaíso en movimiento y todo lo que se genera ahí".

María Ignacia Aguilera comentó sobre su dibujo de un ascensor porteño que "a mí me encanta Valparaíso y me gusta también dibujar. Tenía un dibujo guardado de Valparaíso así que le saqué una foto. Me encantan los ascensores, los encuentros muy divertidos. También me gustan porque encuentro que es algo muy cultural de Valparaíso, cuando pienso en Valparaíso pienso en un ascensor porque siempre he visto eso, lo representa. Me emocioné porque el día del niño me desperté y estaba mi mamá y le pregunté ‘¿ganamos?’ Y me dijo ¡sí!, y nos emocionamos mucho. Mi mamá me dijo del concurso, ella me dijo ‘hay un concurso, puedes ir al museo y te ganas una polera de Wanderers’, así que me fui al tiro a escribir y a mandar la foto del dibujo".

Los ganadores se llevaron como premios camisetas de Santiago Wanderers y visitas familiares al Museo Baburizza y Museo Marítimo Nacional, las que concretarán en los próximos días.