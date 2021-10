Con la participación de 12 clubes deportivos de Valparaíso y más de 120 niños y niñas, se realizó el Campeonato de Fútbol Infantil TPS 2021, actividad organizada por Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS) en conjunto con la Alcaldía Ciudadana y el Departamento Comunal de Deporte.

Junto a sus familias, que alentaron con entusiasmo el desempeño de sus hijos, se vivió una alegre jornada en el Estadio Municipal de Placilla, en la que el Club Deportivo Joaquín Lepeley se coronó campeón. En segundo y tercer lugar se ubicaron Renacer Polanco y La Laguna, respectivamente.

Oliver Weinreich, gerente general de TPS, destacó que "estamos encantados de poder retomar estas actividades con un día precioso que nos acompaña. Durante 13 años hemos hecho las escuelas de fútbol para los colegios municipales, tuvimos que adaptarnos a la pandemia para buscar la manera de realizar estos eventos con todas las medidas necesarias y ésta es una primera gran señal al tener a muchos niños compitiendo hoy en este campeonato".

El ejecutivo agregó que "es precioso poder hacer esto con la Alcaldía Ciudadana, con sus clubes deportivos, para traer a la comunidad de Valparaíso a disfrutar a este estadio que es impresionante".

Carla Meyer, directora de Desarrollo Comunitario de la Alcaldía Ciudadana, expresó que "para nosotros, el poder generar este tipo de iniciativas que vuelven a traer el deporte a los barrios, a que los niños y niñas puedan reencontrarse en un espacio de recreación, camaradería y espíritu deportivo, es muy importante. Creemos que podemos seguir desarrollando en conjunto este tipo de actividades, sabemos que existe la disposición para hacerlo. Poder desarrollar estas actividades en coordinación con TPS nos parece que es súper interesante y tiene muy buena proyección”.

Para Gonzalo García, coordinador del Club Deportivo El Litre, la instancia es "muy importante porque permite que los niños empiecen a hacer actividades recreativas, físicas y deportivas. Es importante volver a juntarnos después de casi 2 años que hemos estado en un receso y ya hay que volver a la normalidad con ciertos resguardos".

En la jornada se hizo presente Víctor Retamal, jugador de Santiago Wanderers, quien valoró la iniciativa. "Me parece genial, hace mucho tiempo que no se veía tanta alegría en los niños con el tema de la pandemia, por lo que me parece muy bien lo que están realizando. Yo viví esto, lo sentí y me llevo una gran alegría de revivir esos momentos de mi infancia".

La actividad se enmarca en el pilar de desarrollo social de la estrategia de sostenibilidad de TPS, donde la relación con la comunidad a través del deporte ocupa un lugar prioritario.