TPS cerró 2025 consolidando su rol como uno de los principales terminales del país, en un año marcado por hitos operativos, comerciales y comunitarios. El aniversario por sus 25 años de operación en Valparaíso, récords de transferencia, la incorporación de nuevos servicios y naves de última generación, junto con avances en sostenibilidad, inversiones y relación con la comunidad, definieron una agenda clave para el desarrollo del terminal y del sistema portuario nacional.

25 años en Valparaíso

TPS cumplió 25 años desde que comenzó la operación del Terminal 1 del Puerto de Valparaíso, un hito clave que da cuenta de una historia de transformación e innovación en la actividad marítima y portuaria del país. A lo largo de estos años, la compañía ha contribuido de manera sostenida al desarrollo del comercio exterior chileno, con el propósito de generar un impacto positivo en la calidad de vida de las personas y manteniendo siempre un fuerte compromiso con la comunidad de Valparaíso.

Récord de transferencia de cerezas

En enero se registró la temporada de exportación de cerezas más exitosa de su historia, con un total de 354.355 toneladas movilizadas entre fines de 2024 y comienzos de 2025. Este volumen representa un incremento de 66% respecto de la temporada anterior, siendo el reflejo del trabajo colaborativo de todos los actores de la cadena logística y de la experiencia de TPS en transferencia de carga, consolidando al terminal como uno de los principales puntos de salida de la fruta de exportación chilena.

Llegada de servicio regular de Evergreen

Evergreen Marine Corporation, una de las principales compañías navieras del mundo, se incorporó a la operación de TPS a comienzos de 2025 a través del servicio regular ‘WSA’, que conecta Sudamérica con Asia mediante recaladas semanales. Este nuevo servicio refleja la competitividad del Terminal y del Puerto de Valparaíso, así como el sólido desempeño logístico de TPS para atender los requerimientos de sus clientes con altos estándares de excelencia y seguridad.

Certificación APL Economía Circular

TPS obtuvo la certificación del Acuerdo de Producción Limpia (APL) ‘Transición hacia la economía circular’, programa desarrollado junto a Acción Empresas. Iniciado en 2021, este acuerdo contempló una agenda de proyectos orientados a impulsar la transición del Terminal hacia un modelo de economía circular, mediante el levantamiento de una línea base de circularidad, la identificación de brechas y oportunidades, y el diseño de un plan de gestión con acciones de corto, mediano y largo plazo.

Programa de Desarrollo de Proveedores

Un total de 18 empresas contratistas participaron en el Programa de Desarrollo de Proveedores 2025, iniciativa orientada a identificar oportunidades de mejora y avanzar en sostenibilidad corporativa junto a la cadena de valor de TPS. En su tercera versión, el programa se enfocó en la gestión de la ética, el apoyo frente a cambios normativos recientes y la implementación del Decreto N°44 sobre gestión preventiva de riesgos laborales. Asimismo, se realizó el lanzamiento del Portal de Proveedores y del Código de Conducta, herramientas destinadas a fortalecer una relación más transparente, ordenada y sostenible con los proveedores.

Tercera versión Fondos Concursables TPS

Con cerca de 50 organizaciones sociales postulantes, la tercera versión de los Fondos Concursables TPS se consolidó este año como un programa que contribuye directamente al desarrollo de iniciativas de impacto social en la comuna. En esta ocasión, los ganadores fueron el Club Deportivo de Playa Ancha, el Grupo Scout Capitán Aquiles Ramírez, el Centro de Padres, Madres y Apoderados del Liceo Bicentenario Marítimo de Valparaíso; la Junta de Vecinos Nº 33 del Cerro Mesilla y la Junta de Vecinos Manuel Montt.

Limpieza de calles en Barrio Puerto

“Juntos limpiamos el Barrio Puerto” es el nombre de una iniciativa público-privada que reúne a TPS, la Municipalidad de Valparaíso, la Empresa Portuaria Valparaíso y TPV, y que comenzó a mediados de 2025 para limpiar en profundidad las calles del emblemático barrio fundacional de la ciudad, con el fin de recuperar espacios, mejorar la calidad de vida de los vecinos y fomentar el cuidado urbano entre vecinos, comerciantes y visitantes. El trabajo se efectuó con máquinas hidrolavadoras, en jornadas nocturnas, abarcando los puntos más concurridos, como Plaza Echaurren y La Matriz.

Auditoría del Modelo de Prevención de Delitos (MPD)

Con más de 100 políticas y procedimientos implementados en los últimos cuatro años, en 2025 se efectuó la primera auditoría del Modelo de Prevención de Delitos (MPD) de TPS, junto con la ejecución de un completo plan de capacitaciones sobre temas éticos y legales. El MPD consolida los mecanismos para prevenir la ocurrencia de los delitos contemplados en la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Ley de Delitos Económicos, y robustece el Sistema de Gestión de Ética de TPS. De esta forma, se confirmó el correcto funcionamiento del MPD en TPS.

Llegada de naves de última generación

Durante el año, una decena de buques portacontenedores de última generación realizaron su primera recalada en TPS, incorporando nuevos desafíos operativos asociados a sus grandes dimensiones. Entre ellos destacan las naves “ONE Sphere”, “ONE Sincerity” y “ONE Sapphire”, con capacidades superiores a los 13.000 TEUs.

En el caso de MSC, ocho buques con capacidades entre 7.900 y 11.400 TEUs recalaron por primera vez en TPS, sobresaliendo el “MSC Edna”, con 335 metros de eslora. Asimismo, durante el último trimestre del año, Evergreen incorporó dos naves Clase F, ambas con capacidad superior a los 12.000 TEUs, reforzando la operación de servicios de gran escala en el Terminal.

Nuevos equipos de patio

Un total de nueve grúas de patio -tres Reachstacker y seis Toplifter- nuevas, fabricadas por Kalmar, se incorporaron a la operación de TPS. Se trata de equipos que se caracterizan por su eficiencia energética, como el bajo consumo de combustible y menores emisiones; y por contar con dispositivos de seguridad como cámaras de retroceso para prevenir accidentes. Estos nuevos equipos representan una inversión de US$4,7 millones.