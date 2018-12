Terminal Pacífico Sur Valparaíso S.A. (TPS) a través de un comunicado informó que durante el fin de semana continuaron los hechos de violencia derivados del bloqueo ilegal que afecta al Puerto de Valparaíso desde el 16 de noviembre pasado.

Desde el operador del Terminal 1, señalaron que un grupo de encapuchados apedreó a una de las furgonetas que trasladaba a trabajadores portuarios. Los hechos ocurrieron en el Camino Cintura, en la parte alta de Valparaíso, a las 23:30 horas del día sábado, cuando el vehículo se desplazaba con 8 trabajadores para llevarlos de vuelta a sus casas. Las piedras arrojadas desde el cerro dejaron evidentes daños en la carrocería y vidrios del vehículo.

El conductor de la furgoneta, Ulises Quiroz, relató lo siguiente: “cuando una trabajadora iba a bajarse, empezaron a caer los piedrazos, eran verdaderas rocas las que tiraban. Vi encapuchados, alrededor de unos 10”. Agregó que “los trabajadores quedaron conmocionados. Además, durante todos estos días, he escuchado que la gente está muy asustada, que los amenazan y van a sus casas a apedrearlos”.

Por su parte, dos trabajadoras que iban a bordo del vehículo, también entregaron su versión de los hechos, pero pidieron mantener su identidad en reserva por temor a represalias. Una de ellas comentó: “Cuando llegamos al lugar donde una compañera debía bajarse, le abrí la puerta para que se bajara y sentimos una lluvia de peñascazos. Al principio, no asimilé lo que estaba pasando, fueron cosas de segundos. Después cuando se rompió el vidrio, llovían las piedras. Lo primero que hice fue agacharme y gritarle al chofer que acelerara, que nos sacará de ahí. No alcancé a ver a nadie, vi que los que tiraban piedras estaban en los cerros”.

La afectada agregó: “Creo que los que lideran este movimiento sí saben quiénes están haciendo violencia, y ellos no hacen nada para que esto pare. Ya no sé qué pensar. Es imposible que ellos no sepan quiénes son los que están encabezando la violencia, por lo que pienso que ellos deberían bajarse y no aceptar este tipo de actos; aquí pueden morir personas”.

Otra trabajadora señaló: “No alcancé a ver a nadie, porque iba atrás y cuando me estaba parando para bajarme comenzaron los piedrazos. Sólo por suerte no me llegaron. Yo soy madre soltera y tengo que trabajar, no puedo no hacerlo. Aquí están cortando la libertad de trabajar, amedrentando, amenazando. Me da miedo irme para la casa, porque algunos saben dónde vivo y pueden llegar allá, como le ha pasado a otros compañeros, que han ido a sus casas a apedrear”.

Estos nuevos incidentes, si bien culminaron sin lesionados, fueron denunciados en la Segunda Comisaría de Carabineros de Valparaíso para investigar y establecer quiénes son los responsables.

Oliver Weinreich, gerente general de TPS, manifestó que “es inaceptable que sigan ocurriendo estos hechos de violencia en contra de nuestros trabajadores que sólo quieren ejercer su labor.” Por lo mismo, reiteró su llamado para que las autoridades “restablezcan el orden y den las garantías a nuestros trabajadores para que puedan ejercer su derecho a trabajar en forma segura”.

El ejecutivo enfatizó, “desde el primer día hemos señalado como condición básica para un acercamiento el término del bloqueo ilegal de los accesos, los actos de violencia y las amenazas. Hoy lunes en la mañana hemos visto señales en esa línea, que de mantenerse posibilitarían un encuentro con los presidentes de los sindicatos”.