Dentro de unas semanas, 15 mujeres y hombres obtendrán su certificación como gasfíter e Instaladores de artefactos a gas, gracias a una iniciativa en que participan Terminal Pacífico Sur Valparaíso (TPS), la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) de Valparaíso, INACAP y la SOFOFA, y que fue lanzada hoy en Valparaíso.

Se trata de un curso de capacitación que se extenderá hasta el 29 de diciembre, en el que una quincena de personas de Valparaíso, sin formación previa, comenzaron ayer sus estudios en las salas de INACAP Valparaíso, con mucho ánimo y ganas de aprender.

Fernanda Rehbein, subgerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de TPS, comentó: “Estamos muy felices de apoyar esta iniciativa que potencia los oficios en Valparaíso, especialmente la Gasfitería, que en este caso además ofrece doble certificación. Este es el primer curso que realizamos bajo el programa La Ruta, cuyo propósito es impulsar la empleabilidad local, fortaleciendo las capacidades del territorio y promoviendo talento de Valparaíso”.

La ejecutiva agregó: “Para TPS es clave seguir creando oportunidades de desarrollo. Felicito especialmente a las mujeres participantes, porque queremos que cada vez más mujeres accedan a oficios e industrias tradicionalmente masculinas, abriendo espacios y nuevas oportunidades para todas”.

Jacqueline Avendaño, directora de Educación Continua de INACAP Valparaíso, señaló a los participantes: “Es un honor recibirlos acá, estamos muy contentos de que se hayan inscrito. Es un privilegio contar con instalaciones y profesores de primer nivel, estar en una institución de educación superior, convivir con los demás estudiantes de distintas carreras, y que finalmente el objetivo que vienen a buscar se logre. Nos enorgullece ser parte de este programa, para acompañar a las personas en su formación, para reinventarse y acreditarse”.

Bárbara Farías, ejecutiva de Atención a Empresas de la OMIL de Valparaíso, que atiende a 2.700 personas, dijo que “estamos muy contentos porque esta es una muy buena instancia para los vecinos, porque sabemos que es una oportunidad para ustedes, para agregar valor a su currículum. Qué bueno que ustedes se atrevieron, que tomaron esta alternativa y gracias a TPS e INACAP”.

Priscilla Daneris, una de las participantes del curso, comentó: “esta oportunidad que está brindando TPS se agradece, espero que se replique para que más personas puedan participar. Entrar en un espacio que habitualmente es masculino es un desafío y esto permite que se rompan los estereotipos. Esta formación me va a servir para complementar otras formaciones del área y las certificaciones para poder ejercer y presentar como proyectos (…) estoy feliz, agradecida y con muchas ganas de continuar”.

MundoMaritimo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización para las Naciones Unidas ONU, adhiere a la promoción de actividades impulsadas por las organizaciones y empresas, que buscan potenciar una agenda transformadora, dejando atrás viejos paradigmas en la búsqueda de construir el mundo del futuro.

En esta línea, acompañamos a los miembros de la industria marítima, portuaria y logística, tanto en la región latinoamericana como a nivel global, en difundir sus acciones de sostenibilidad y acercamientos con las comunidades, destacando el profundo valor que tienen y sus beneficios estratégicos, operativos, culturales, sociales y organizacionales.