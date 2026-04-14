Un vibrante encuentro de fútbol, en que los equipos de la Escuela Grecia dejaron todo en la cancha y que contó en sus alineaciones con la participación de los jugadores profesionales de Santiago Wanderers Jorge Luna y Lucas Avendaño, fue el marco perfecto para el inicio de la décimo octava temporada de las Escuelas de Fútbol TPS, que contará con la participación de ocho establecimientos públicos de la Valparaíso a lo largo de todo el año escolar.
Desde temprano había expectación por la llegada de los jugadores del Decano a la tradicional Escuela Grecia de Valparaíso, que en varias ocasiones ha sido anfitriona del lanzamiento de este programa deportivo de TPS, el cual en sus 18 años de funcionamiento ha beneficiado a más de 5.000 niños y niñas con clases de fútbol en sus establecimientos educacionales, además del equipamiento necesario para la práctica.
Al lanzamiento asistieron el secretario regional ministerial (seremi) de Deportes de la Región de Valparaíso, Fernando López; el director de la Escuela Grecia, Manuel González; la subgerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de TPS, Fernanda Rehbein; el encargado de Formación y Desarrollo Integral del SLEP Valparaíso, Luis Vergara; el gerente general de Santiago Wanderers, Luis Sánchez; y los jugadores Jorge Luna y Lucas Avendaño, mediocampista del primer equipo y capitán del equipo campeón de la Copa Libertadores de América Sub-20, respectivamente.
Fernanda Rehbein, subgerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Terminal Pacífico Sur Valparaíso, empresa organizadora de las Escuelas de Fútbol, comentó tras el lanzamiento: “Estamos súper contentos de esta jornada, ya que llevamos 18 años impulsando este programa con los colegios de la comuna, beneficiando a más de 5.000 niños y niñas de Valparaíso. Tenemos mucha emoción de iniciar este nuevo ciclo, porque este es el programa de desarrollo social de más trayectoria en TPS, donde contamos con el apoyo del Ministerio de Deportes y del IND a través de la Ley del Deporte, y por supuesto con la participación de los colegios, que es lo más importante”.
El seremi de Deportes de Valparaíso, Fernando López, señaló: “Este es un proyecto financiado a través de la ley de donaciones, que es un mecanismo de alianza público-privada súper importante. Está favoreciendo a niños y niñas de ocho escuelas de Valparaíso. Este activo social, más el aporte de Santiago Wanderers, hace que este proyecto se transforme en algo potente, porque permite que estos 5.000 niños se eduquen como personas en valores como el trabajo en equipo, la disciplina y el compañerismo”.
El director de la Escuela Grecia, Manuel González, dijo que “es muy grato para nosotros esta alianza con TPS ya que el deporte es formación, es vida y es salud, y que estén presentes en nuestro establecimiento nos genera un vínculo necesario para que nuestros estudiantes sean activos físicamente. TPS es nuestro gran sponsor para esto, así que les agradecemos la participación y que sigan trabajando por muchos años con nosotros”.
Lucas Avendaño, jugador de Santiago Wanderers, quien junto a Jorge Luna firmaron las camisetas y se sacaron fotos con todos los presentes, comentó: “Estoy muy feliz de estar aquí con todos los niños y darles la motivación para que cumplan sus sueños. Les diría que luchen por sus sueños, que trabajen y que le hagan caso a sus papás”.
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