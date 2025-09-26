En el marco del Día Internacional de Limpieza de Playas, la mañana del 26 de septiembre se llevó a cabo una actividad en Playa Chinchorro y Playa Las Machas organizado por la Autoridad Marítima de la Armada de Chile y la Gobernación Marítima de Arica, que reunió a diversas organizaciones, instituciones educativas, empresas y voluntariado de la comunidad de la ciudad.
Terminal Puerto Arica (TPA) y Empresa Portuaria Arica (EPA) fueron parte activa de esta iniciativa, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente. La jornada no solo se centró en la limpieza del borde costero, sino que también contó con stands informativos y un ambiente de cooperación, donde participaron colegios, organizaciones sociales y representantes del sector privado.
Daniel Romero, subgerente de personas y sostenibilidad de TPA sostuvo que: “Como Terminal Puerto Arica estamos muy contentos de participar en esta jornada organizada por la Gobernación Marítima en el Día de la Limpieza de Playas. Hoy nos reunimos en Playa Chinchorro junto a distintas organizaciones y establecimientos educacionales para cuidar nuestro borde costero y generar conciencia sobre la importancia de proteger el medioambiente. Estas instancias refuerzan nuestro compromiso con la sostenibilidad y con la comunidad, y nos recuerdan que el cuidado del mar y de nuestras playas es una tarea compartida, donde cada acción suma para construir un futuro más limpio y responsable.”
En tanto, Eileen Reyes, Gerente desarrollo y sostenibilidad EPA, comentó que “en Puerto Arica, entendemos la importancia de mantener el equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación de nuestro entorno. Es fundamental que las comunidades y los ecosistemas marinos no sean afectados negativamente por nuestras actividades. Por eso, somos parte de estas actividades que nos permiten, además, vincularnos con la comunidad. Hoy, como EPA, en el Día Internacional de Limpieza de Playas, queremos renovar nuestro compromiso con la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno natural".
Por último, el Capitán de Fragata LT Felipe Rodríguez Muñoz, comentó que “esta iniciativa buscó convocarnos en torno a una misión compartida: proteger y preservar nuestro borde costero, patrimonio natural y cultural de todos. Los desechos que quedan en la arena —plásticos, vidrios, colillas o metales— terminan en el mar, dañando gravemente la biodiversidad y la salud de nuestros ecosistemas marinos. Además, La Capitanía de Puerto de Arica tiene el honor de invitar a la comunidad a participar en una significativa jornada de limpieza de playas, que se realizará el 26 de septiembre en Playa Chinchorro y Playa Las Machas.
Agregó que “el cuidado del mar comienza en la playa. Participar en esta actividad es un gesto de respeto hacia la naturaleza y de compromiso con las futuras generaciones. Cada acción cuenta, y unidos podemos demostrar que una playa limpia significa un mar más sano, y un mar sano es garantía de vida para nuestra comunidad y para el planeta.”
La actividad permitió generar conciencia sobre la importancia de preservar nuestras playas y mares, recordando que el cuidado del entorno natural es una tarea compartida y fundamental para las futuras generaciones.
MundoMaritimo, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización para las Naciones Unidas ONU, adhiere a la promoción de actividades impulsadas por las organizaciones y empresas, que buscan potenciar una agenda transformadora, dejando atrás viejos paradigmas en la búsqueda de construir el mundo del futuro.
En esta línea, acompañamos a los miembros de la industria marítima, portuaria y logística, tanto en la región latinoamericana como a nivel global, en difundir sus acciones de sostenibilidad y acercamientos con las comunidades, destacando el profundo valor que tienen y sus beneficios estratégicos, operativos, culturales, sociales y organizacionales.
Trabajadores de Ultraport participan en jornada de limpieza de playas en el Mes del Mar
