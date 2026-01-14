El año 2025 estuvo marcado por importantes desafíos operacionales y estratégicos para el Puerto de Arica, en un escenario logístico regional exigente y de cambios en las dinámicas del comercio exterior. Frente a este contexto, Terminal Puerto Arica (TPA) y Empresa Portuaria Arica (EPA) reforzaron su trabajo coordinado como sistema portuario, con el objetivo de asegurar continuidad operativa, altos estándares de servicio y el fortalecimiento del puerto como plataforma logística para Chile, Perú y Bolivia.

En este marco, TPA cerró 2025 con un total de 3.215.194 toneladas movilizadas, lo que representa un crecimiento de 10,18% respecto de 2024, impulsado por la diversificación de cargas, la incorporación de nuevas operaciones y una gestión orientada a la eficiencia, trazabilidad y confiabilidad de los procesos.

Durante 2025, el Puerto de Arica profundizó la diversificación y sofisticación de sus operaciones, destacando la recepción de baterías BESS para proyectos de almacenamiento de energía, la consolidación de exportaciones de molibdeno en contenedores con trazabilidad completa, la incorporación de cargas minerales como ulexita en formato big bags y la gestión logística integral de proyectos de parques fotovoltaicos. Estas operaciones consolidaron al puerto como una plataforma capaz de atender cargas de alto estándar técnico y proyectos estratégicos para la industria y la transición energética de la macroregión.

En paralelo, el puerto fortaleció su conectividad internacional con la puesta en operación de dos servicios marítimos relevantes para la macrozona andina: el Feeder Chacay Express, que conecta Arica con el puerto de Chancay como hub de distribución internacional, y el servicio directo ‘Alpaca’, que vincula al puerto con Asia sin trasbordos. Ambos servicios contribuyeron a reducir tiempos de tránsito, aumentar la confiabilidad logística y ampliar las alternativas para importadores y exportadores.

El mercado boliviano enfrentó un primer semestre complejo, pero mostró una recuperación sostenida en el segundo semestre del año, cerrando 2025 con volúmenes superiores a 2024. En importaciones se movilizaron 34.885 contenedores, un 22,7% más, mientras que las exportaciones alcanzaron 32.091 contenedores, con un crecimiento relevante en operaciones de consolidado, graneles agrícolas y minerales, lo que representó un aumento total del 6% en toneladas transferidas.

En el mercado peruano, 2025 fue un año récord en importaciones, con 6.685 contenedores, un crecimiento de 12,4%, junto con más de 2.000 operaciones de desconsolidado, un 36% más que el año anterior. Las exportaciones de tránsito Perú alcanzaron 2.719 contenedores, duplicando ampliamente los registros previos.

Por otra parte, el mercado chileno mostró un desempeño positivo en importaciones de contenedores full, con 4.893 unidades, y un crecimiento significativo en graneles como maíz, clínker, asfalto y trigo, totalizando un aumento del 15% en toneladas transferidas.

Récord mensual

Como resultado de esta gestión, el Puerto de Arica alcanzó en noviembre su mayor transferencia mensual, con 360.916 toneladas movilizadas. Este desempeño respondió a la convergencia de la reactivación del mercado boliviano, la diversificación de cargas, la madurez operativa de proyectos especiales y una planificación conjunta enfocada en seguridad, continuidad y optimización de procesos.

Para enfrentar el aumento sostenido de la demanda, TPA y EPA impulsan un plan integral de fortalecimiento de competitividad, que incluye la licitación de la bodega de minerales en el antepuerto para implementar el sistema de embarque vía rotainers y un programa de optimización de espacios intraportuarios, con el objetivo de incrementar la capacidad operativa y asegurar la calidad del servicio.

En paralelo, TPA reforzó sus capacidades mediante el aumento de dotación, la incorporación de dos nuevas portacontenedores, cinco tractocamiones y la adquisición de dos grúas de muelle de última generación, cuyo arribo está previsto para el primer trimestre de 2027, junto con sistemas de información orientados a mejorar la planificación y fluidez logística.

Integración regional, formación y proyecciones

Durante noviembre, el Puerto de Arica participó activamente en el Nodo Bioceánico Central, instancia orientada a fortalecer la conectividad regional y el desarrollo de corredores logísticos entre Chile, Perú, Bolivia y Brasil. Asimismo, el puerto reforzó su vinculación con clientes mediante programas de formación como el Curso Internacional de Operaciones Portuarias y la novena versión de Becas Puerto Arica, junto con una activa presencia en ferias y encuentros regionales.

Jorge Cáceres, gerente de Empresa Portuaria Arica, destacó que “este año hemos alcanzado un hito que refleja el dinamismo y la solidez operativa del Puerto de Arica”, subrayando la eficiencia lograda gracias al trabajo conjunto con TPA. En tanto, Camilo Jobet, gerente general de TPA, afirmó que el fortalecimiento del sistema portuario “permite hoy contar con una plataforma logística moderna, robusta y preparada para responder de manera oportuna y eficiente a las necesidades del comercio exterior de la macrozona andina”.

Ambas entidades sostienen que continuarán impulsando la diversificación de cargas, la mejora continua de procesos y el desarrollo sostenible del Puerto de Arica, con una mirada estratégica puesta en la integración logística regional y en los desafíos que traerá el Corredor Bioceánico.

Por MundoMaritimo